După ce a renunțat la televiziune, Gina Pistol s-a dedicat familiei sale, căsniciei cu cântărețul Smiley, dar mai ales fetiței lor. Josephine a împlinit trei ani pe 9 martie și de când a venit pe lume s-a bucurat să o aibă mereu alături pe mama sa.

Gina Pistol cu Josephine în brațe

Deși îi ascunde chipul, Gina Pistol a împărtășit acum cu urmăritorii ei de pe rețelele de socializare o nouă imagine cu fetița ei, Josephine. Fotografia le are în prim plan pe cele două, într-o ipostază emoționantă. Vedeta își ține în brațe fetița și transmite un mesaj special.

„Cea mai bună parte din mine”, este mesajul fostei prezentatoare de televiziune, însoțit de o inimioară. În imagine, Josephine poartă o rochiță în carouri și are părul blond și cârlionțat. „Mini Gina”, „Sunteți minunate”, „O familie frumoasă”, i-au transmis fanii Ginei Pistol după ce au văzut imaginea.

Smiley a văzut fotografia postată de Gina Pistol și a redistribuit și el postarea cu cele mai importante persoane din viața lui pe Instagra, punând pe fundal cea mai nouă piesă a sa, „Culoarea ta”.

Smiley explică de ce nu vrea să își expună fetița pe internet

Smiley și Gina Pistol au decis să nu arate chipul lui Josephine pe rețelele de socializare. Artistul a explicat că decizia le aparține și consideră că este prea mică pentru a fi expusă pe social media. De asemenea, cântărețul își dorește ca fiica lui să aibă posibilitatea de a alege dacă vrea să apară sau nu pe internet.

„Am înțeles că trăim în era digitală și lumea vrea să-și expună momentele vieții pe internet. Aș vrea ca alegerea asta să nu o facem, însă, noi pentru ea. Ea trebuie să aibă posibilitatea de a alege. Dacă eu o fac pe ea persoană publică, poate că îi închid niște porți, niște ferestre în viață. Asta credem noi că e bine, în momentul ăsta, pentru copilul nostru! Am decis să-i dăm posibilitatea să fie anonimă, să decidă ea, când va fi cazul, dacă vrea să apară sau nu”, a declarat Smiley.

Și a continuat: „E un copil simpatic, creativ, eu unul aș vrea s-o arăt tot timpul oamenilor. Ieșim cu ea în lume, nu i-am acoperit fața, dar am decis să nu o expunem pe rețelele sociale, pentru că nu cred că e locul unui minor acolo. Dacă ea își va dori, la un moment dat, să aibă conturi pe rețelele sociale, e decizia ei! Nu înțeleg de ce oamenii sunt atât de curioși să o vadă! Eu mă ghidez după ce îmi spune inima mea! Am decis împreună cu Gina că e cel mai bine să fie anonimă. O să evităm să o mai postăm chiar și cu spatele”.

Pe când Josephine avea doi ani, Gina Pistol a postat, din greșeală, pe rețelele de socializare o fotografie cu chipul fetiței sale și a regretat amarnic apoi. „Am postat acea poză din greșeală, preț de câteva minute a fost pe Instagram și apoi am șters-o, când am realizat că este postată și poza aceea. Rugămintea mea este să îi blurați chipul copilului”, a declarat plângând vedeta.

