Imagine rară cu fiica lui Meghan Markle și a prințului Harry. Cum arată Lilibet la 4 ani și jumătate

Meghan Markle a oferit fanilor un moment extrem de rar și emoționant, publicând o fotografie în care apare fiica ei, Lilibet, alături de tatăl său, prințul Harry. Imaginea, postată de Valentines Day, surprinde o latură intimă a familiei Sussex, cunoscută pentru discreția cu care își protejează copiii.

În fotografie, prințul Harry își ține în brațe fiica în vârstă de patru ani, îmbrăcată într-o rochiță roz, asortată cu dresuri, în timp ce micuța ține mai multe baloane. Zâmbetul larg al ducelui și chipul vizibil al lui Lilibet au atras imediat atenția, fiind una dintre puținele dăți când Meghan și Harry aleg să arate fața copiilor lor.

„Acești doi + Archie = Iubiții mei pentru totdeauna”, a scris Meghan Markle în descrierea postării, făcând referire și la fiul lor, Archie, în vârstă de șase ani.

Cum au sărbătorit Meghan Markle și prințul Harry Valentines Day

Postarea vine la scurt timp după ce Meghan Markle și prințul Harry au sărbătorit Valentines Day și printr-o ieșire romantică în Beverly Hills, unde au luat cina la un restaurant exclusivist. Pentru seara specială, Meghan a ales o ținută elegantă, formată dintr-o jachetă maro cu guler negru și pantaloni asortați, în timp ce Harry a optat pentru un look casual, complet negru.

Nu este prima dată când ducesa își declară public dragostea față de soțul ei. Anul trecut, cei doi au fost nevoiți să petreacă Ziua Îndrăgostiților separat, iar Meghan i-a dedicat un mesaj plin de emoție pe Instagram, lăudându-i implicarea în cadrul Invictus Games și devotamentul față de familie.

Căsătoriți din 2018, Meghan Markle și prințul Harry au decis să se retragă din îndatoririle regale în 2020 și s-au mutat în Montecito, California, unde își cresc copiii departe de presiunea vieții regale. De atunci, cei doi au rămas un front unit, vorbind deschis despre relația lor și despre provocările prin care au trecut împreună, potrivit pagesix.com.

Într-un interviu recent, Meghan a mărturisit că îl admiră profund pe Harry, pe care îl consideră nu doar un soț devotat, ci și un tată atent și protector. „Face tot ce poate pentru ca familia noastră să fie în siguranță, iubită și protejată”, a spus ea, adăugând, cu zâmbetul pe buze, că soțul ei este „foarte, foarte chipeș, dar cu o inimă și mai frumoasă”.

La aproape șapte ani de la nuntă, Meghan Markle și prințul Harry continuă să își celebreze iubirea și familia, iar aparițiile rare cu cei mici rămân unele dintre cele mai apreciate momente pentru fanii lor din întreaga lume.

