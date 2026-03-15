Sasha se află pe umerii unchiului său, fiind surprins în timp ce stătea cu capul lipit de cel al bărbatului, semn că se simte perfect în preajma lui.

De când a devenit mamă, Theo Rose a fost de multe ori întrebată de ce nu îi dezvăluie identitatea fiului ei, iar într-un mesaj, ea a explicat de ce a luat această decizie, împreună cu soțul ei, Anghel Damian.

„Cred că voi vă închipuiți că eu vi l-aș arăta și acum, ca orice părinte mă mândresc, mi-e drag de el, mi-ar plăcea să-l vedeți și voi. Nu e ca și cum îl port cu cagulă pe față atunci când ieșim afară, nu suntem absurzi, dar odată ce am face publice imagini cu fața copilului ar putea fi fotografiat oriunde, oricând, fără acordul nostru, și postat în aceleași condiții.

Nu vrem să atragem genul ăsta de atenție asupra lui. Să îl posteze oricine, să zică oricine orice despre el, nu sunt pregătită și nu-i doresc genul ăsta de atenție momentan pentru că nici nu știu dacă e genul de om care își dorește atenția asta. Pe lângă asta, vrem să fie tratat ca un copil normal, să nu știe lumea că e copilul lui cutare”, a spus Theo Rose.

În urmă cu aproape trei ani, Theo Rose și Anghel Damian au devenit pentru prima dată părinți, după ce artista a născut un băiețel perfect sănătos, de nota 10, care a fost botezat Sasha Ioan. Libertatea a stat de vorbă cu Anghel Damian despre rolul de părinte, celebrul regizor, care este și scenarist și actor, afirmând că viața i s-a schimbat complet de când a devenit tată.

„Sunt foarte implicat. Avem un băiat extraordinar de cuminte și de deștept, care de la început a fost plimbat cu noi. Ne ajută, avem o bonă care ne ajută până la ora 17.00, după care bineînțeles că unul dintre noi este acasă. Încercăm să fim amândoi, dacă nu, măcar unul dintre noi. Și ne împărțim. Avem așa un calendar al familiei și ne împărțim zilele în funcție de filmare, de cum filmezi și așa mai departe. (…)”, a spus Anghel Damian pentru Libertatea.

