Horia Brenciu a atras atenția cu cea mai recentă imagine postată pe rețelele de socializare. Cântărețul a distribuit o fotografie în care apare alături de soția lui, de fetele cele mari, de fiica cea mică și de mezinul familiei, de Toma, băiețelul pe care l-au adoptat acum ani de zile.

„Ai mei”, a fost mesajul transmis de celebrul cântăreț în dreptul imaginii postate. Fanii au remarcat rapid postarea lui și au reacționat cu mii de like-uri și comentarii. L-au felicitat pentru familia frumoasă pe care o are. „Sunteți foarte frumoși, numai bine si multă sănătate! (…)

Felicitări, familie minunată! Să fiți sănătoși și veseli, fericiți și binecuvântați! (…) O familie frumoasă! Sunteți super, sunteți minunați! Sănătate și numai bine! Felicitări! De luat aminte! (…)

Dumnezeu să vă binecuvânteze! Sunteți minunați!”, sunt câteva dintre complimentele fanilor pentru Horia Brenciu.

Nu toți cei patru copii sunt ai lui Horia Brenciu. Fetele cele mai sunt ale soției lui dintr-o relație anterioară. Într-adevăr, a treia fetiță este rodul iubirii dintre artist și Alice. Al patrulea copil e Toma, băiețelul înfiat de bebeluş. Artistul a vorbit în cadrul unui interviu, acordat la sfârșitul lui 2019, despre cum a luat deciza de a adopta un băiețel.

„Alice era gravidă cu Maria, iar Andreea avea 8 ani. Când am devenit tatăl lor oficial, Maria avea 7 ani şi Andreea, 15 ani. Îmi spun şi Horia, şi tati, dar şi tato. (…) În 2012, pe 1 noiembrie a venit pe lume fetiţa noastră, Mina. Auzisem de la nişte cunoştinţe de familie despre o tânără domnişoară care vrea să avorteze şi atunci am făcut toate demersurile. Am zis, «Nu-l avortează, îl vrem noi!». Soţia mea a fost cu ea peste tot. Era minoră. I-am asigurat toate elementele unei naşteri normale. După ce a născut, Alice l-a adus acasă. Am făcut toate hârtiile necesare”, a dezvăluit Horia Brenciu în emisiunea „Profesioniştii”.

