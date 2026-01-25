Imaginea cu Alexia Eram roșcată a stârnit reacții neașteptate. „Îți scoate ochii mai mult în evidență”

Alexia Eram și-a pus o perucă, pentru a afla cum ar arăta dacă și-ar vopsi părul. Reacția fanilor a fost neașteptată.

„Îți stă superb cu culoarea asta”, „Prea bine îți stă”, „Îți scoate ochii mai mult în evidență, superb”, „Cât de top te prinde. Senzație”, sunt câteva dintre comentariile pe care le-a primit Alexia Eram pe Instagram.

Recent, Alexia Eram a vorbit despre cum o afectează stresul vieții profesionale. Fiica Andreei Esca este una dintre cele mai apreciate influencerițe.

„De foarte mulți ani am asta, nu știu, de când sunt mică, din adolescență. Cred că la cât de stresată sunt și la cât de mult «merge» creierul, nici noaptea nu se odihnește și pur și simplu nu pot să mă relaxez nici în somn.

Câteodată, mă trezesc, mă aud singură în ureche și mă trezesc. Îmi dau seama și zic «Ok, gata»” și mă culc la loc. Nu este bine deloc, pentru că îți afectează dinții, smalțul, practic, ți-i tocești. Mi-am luat niște gutiere să le port noaptea și vreau să îmi dau seama dacă este atât de rău să am gutiere noaptea pentru două luni”, a spus recent Alexia Eram, pe Instagram.

După despărțirea de fostul ei partener, Alexia Eram a devenit foarte discretă în ceea ce privește partea personală a vieții sale. Astfel că, deși ea și Tonghi au fost văzuți des în public, fiica vedetei PRO TV a refuzat să dea detalii despre povestea lor de iubire. Recent, cei doi au mers împreună la un eveniment, iar Alexia a vorbit pentru prima oară de iubitul ei.

„Iubitul meu mă susține 100%. Este acolo cu mine mereu, mă ajută foarte mult, pentru că eu lucrez cu el exact pe partea asta, deci suntem acolo, o echipă. Păi, tocmai, ne ținem viața în privat”, a spus Alexia Eram, pentru Spynews. Atunci când a fost întrebată ce planuri au împreună, Alexia a răspuns amuzată: „Ce planuri? Iar întrebările astea… îmi era dor. Ne trăim viața, momentan”, a spus Alexia Eram pentru sursa citată.

