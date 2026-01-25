Imaginea cu Alexia Eram roșcată a stârnit reacții neașteptate. „Îți scoate ochii mai mult în evidență”

Alexia Eram și-a pus o perucă, pentru a afla cum ar arăta dacă și-ar vopsi părul. Reacția fanilor a fost neașteptată.

„Îți stă superb cu culoarea asta”, „Prea bine îți stă”, „Îți scoate ochii mai mult în evidență, superb”, „Cât de top te prinde. Senzație”, sunt câteva dintre comentariile pe care le-a primit Alexia Eram pe Instagram.

Recent, Alexia Eram a vorbit despre cum o afectează stresul vieții profesionale. Fiica Andreei Esca este una dintre cele mai apreciate influencerițe.

De foarte mulți ani am asta, nu știu, de când sunt mică, din adolescență. Cred că la cât de stresată sunt și la cât de mult «merge» creierul, nici noaptea nu se odihnește și pur și simplu nu pot să mă relaxez nici în somn.

Alexia, Andreea Esca și Aris EramIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 10

Câteodată, mă trezesc, mă aud singură în ureche și mă trezesc. Îmi dau seama și zic «Ok, gata»” și mă culc la loc. Nu este bine deloc, pentru că îți afectează dinții, smalțul, practic, ți-i tocești. Mi-am luat niște gutiere să le port noaptea și vreau să îmi dau seama dacă este atât de rău să am gutiere noaptea pentru două luni”, a spus recent Alexia Eram, pe Instagram.

După despărțirea de fostul ei partener, Alexia Eram a devenit foarte discretă în ceea ce privește partea personală a vieții sale. Astfel că, deși ea și Tonghi au fost văzuți des în public, fiica vedetei PRO TV a refuzat să dea detalii despre povestea lor de iubire. Recent, cei doi au mers împreună la un eveniment, iar Alexia a vorbit pentru prima oară de iubitul ei.

„Iubitul meu mă susține 100%. Este acolo cu mine mereu, mă ajută foarte mult, pentru că eu lucrez cu el exact pe partea asta, deci suntem acolo, o echipă. Păi, tocmai, ne ținem viața în privat”, a spus Alexia Eram, pentru Spynews. Atunci când a fost întrebată ce planuri au împreună, Alexia a răspuns amuzată: „Ce planuri? Iar întrebările astea… îmi era dor. Ne trăim viața, momentan”, a spus Alexia Eram pentru sursa citată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Încă o persoană împușcată în Minneapolis, SUA, de agenții federali ai lui Trump | VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Viva.ro
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Prințul Harry, PRIMELE DECLARAȚII despre zvonurile conform cărora mariajul său cu Meghan Markle ar avea probleme: „Se pare că am divorțat...”
Elle.ro
Prințul Harry, PRIMELE DECLARAȚII despre zvonurile conform cărora mariajul său cu Meghan Markle ar avea probleme: „Se pare că am divorțat...”
gsp
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
GSP.RO
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
Scene ireale la Australian Open. Jucătoarea l-a alungat pe antrenor din arenă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!”
GSP.RO
Scene ireale la Australian Open. Jucătoarea l-a alungat pe antrenor din arenă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!”
Parteneri
Ultima oră! Tudor Chirilă îl spulberă pe Sorin Grindeanu! A publicat acum câteva minute cel mai dur, necenzurat și violent atac din viața lui! Fără frână: ”Ticălosul domn, sluga lui”. Continuarea necenzurată, în articol
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Tudor Chirilă îl spulberă pe Sorin Grindeanu! A publicat acum câteva minute cel mai dur, necenzurat și violent atac din viața lui! Fără frână: ”Ticălosul domn, sluga lui”. Continuarea necenzurată, în articol
Le recunoști? Da, sunt Irinuca și Monica Gabor, înfofolite, pe stradă, mâncând covrigi și tremurând de frig. Unde au fost surprinse. Nu sunt mereu dive, dar uite ce fericite sunt împreună
Avantaje.ro
Le recunoști? Da, sunt Irinuca și Monica Gabor, înfofolite, pe stradă, mâncând covrigi și tremurând de frig. Unde au fost surprinse. Nu sunt mereu dive, dar uite ce fericite sunt împreună
Cum arată casa din Târgoviște a lui Cătălin Zmărăndescu. Fostul sportiv spune că nu ar mai schimba liniștea de la țară pentru agitația Bucureștiului. Curte mare, animale, familie și un ritm de viață complet diferit
Tvmania.ro
Cum arată casa din Târgoviște a lui Cătălin Zmărăndescu. Fostul sportiv spune că nu ar mai schimba liniștea de la țară pentru agitația Bucureștiului. Curte mare, animale, familie și un ritm de viață complet diferit

Alte știri

Cum a pierdut avocata AUR procesul împotriva Guvernului Bolojan. În 2022, Silvia Uscov ticluia premisele ieșirii României din Uniunea Europeană
Știri România 14:00
Cum a pierdut avocata AUR procesul împotriva Guvernului Bolojan. În 2022, Silvia Uscov ticluia premisele ieșirii României din Uniunea Europeană
Ninsori, viscol, ploi torențiale și vijelii, în 18 județe ale țării. Harta zonelor vizate de codul galben emis de ANM
Știri România 11:03
Ninsori, viscol, ploi torențiale și vijelii, în 18 județe ale țării. Harta zonelor vizate de codul galben emis de ANM
Parteneri
România rămâne țara din UE cu cea mai mare pondere a proprietarilor de locuințe. Unde se trăiește cel mai mult în chirie
Adevarul.ro
România rămâne țara din UE cu cea mai mare pondere a proprietarilor de locuințe. Unde se trăiește cel mai mult în chirie
Clona Georginei Rodriguez a devenit faimoasă peste noapte. E confundată adesea cu iubita lui Cristiano Ronaldo
Fanatik.ro
Clona Georginei Rodriguez a devenit faimoasă peste noapte. E confundată adesea cu iubita lui Cristiano Ronaldo
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Toate calculele pentru playoff! Cine are cele mai mari șanse și de ce
Toate calculele pentru playoff! Cine are cele mai mari șanse și de ce
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Parteneri
Daiana Anghel, mesaj DUR în online după ce a anunțat despărțirea de soțul ei. Ce a transmis creatoarea de conținut: „Nu mă interesează care sunt părerile…”
Elle.ro
Daiana Anghel, mesaj DUR în online după ce a anunțat despărțirea de soțul ei. Ce a transmis creatoarea de conținut: „Nu mă interesează care sunt părerile…”
„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor... efectul în buget a fost aproape inexistent!” Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan și spune motivul pentru care premierul ar fi ordonat o „scamatorie contabilă”
Unica.ro
„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor... efectul în buget a fost aproape inexistent!” Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan și spune motivul pentru care premierul ar fi ordonat o „scamatorie contabilă”
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare

Monden

Imaginea cu Alexia Eram roșcată a stârnit reacții neașteptate. „Îți scoate ochii mai mult în evidență”
Stiri Mondene 14:19
Imaginea cu Alexia Eram roșcată a stârnit reacții neașteptate. „Îți scoate ochii mai mult în evidență”
„Inimă de țigan” revine la TV. Când și unde va fi difuzat primul episod din telenovela românească
Stiri Mondene 13:40
„Inimă de țigan” revine la TV. Când și unde va fi difuzat primul episod din telenovela românească
Parteneri
Nu e doar „nepotul lui Ștefan Bănică”! Răzvan Bănică a intrat în Power Couple România alături de Sandra Izbașa, dar puțini știu cine este cu adevărat. Actor premiat, un drum neașteptat de la fotbal la teatru și o poveste construită departe de monden
TVMania.ro
Nu e doar „nepotul lui Ștefan Bănică”! Răzvan Bănică a intrat în Power Couple România alături de Sandra Izbașa, dar puțini știu cine este cu adevărat. Actor premiat, un drum neașteptat de la fotbal la teatru și o poveste construită departe de monden
Cine este Alex Pretti, asistentul medical în vârstă de 37 de ani împuşat în timpul protestelor din Minneapolis
ObservatorNews.ro
Cine este Alex Pretti, asistentul medical în vârstă de 37 de ani împuşat în timpul protestelor din Minneapolis
Îl mai știi? Rareș Prisăcariu, copilul-minune de la „Românii au talent”, a mai dat o lovitură! Cât de mult s-a schimbat băiețelul care îi iubește pe Eminescu și pe Dumnezeu
Libertateapentrufemei.ro
Îl mai știi? Rareș Prisăcariu, copilul-minune de la „Românii au talent”, a mai dat o lovitură! Cât de mult s-a schimbat băiețelul care îi iubește pe Eminescu și pe Dumnezeu
Parteneri
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
GSP.ro
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
Premierul Ilie Bolojan confirmă oficial informația Gazetei: cine va conduce sportul românesc
GSP.ro
Premierul Ilie Bolojan confirmă oficial informația Gazetei: cine va conduce sportul românesc
Parteneri
Un an de la furtul Coifului dacic. Detectiv de artă: „Coiful de la Coțofenești va fi returnat”
Mediafax.ro
Un an de la furtul Coifului dacic. Detectiv de artă: „Coiful de la Coțofenești va fi returnat”
Tatăl lui Mario, desfigurat de durere! Urlă și plânge și...
StirileKanalD.ro
Tatăl lui Mario, desfigurat de durere! Urlă și plânge și...
VIDEO Tatăl lui Mario, adus la capelă sub escortă. Ținut de forțele de ordine, bărbatul își strigă durerea: „Mario, unde ești? Mario, de ce m-ai lăsat…”
Wowbiz.ro
VIDEO Tatăl lui Mario, adus la capelă sub escortă. Ținut de forțele de ordine, bărbatul își strigă durerea: „Mario, unde ești? Mario, de ce m-ai lăsat…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Mario, adolescentul ucis în Cenei, și-a presimțit moartea?! Mesajele cutremurătoare pe care le-a postat pe internet înainte de tragedie: „Prietenul de azi, criminalul de mâine”
Wowbiz.ro
Mario, adolescentul ucis în Cenei, și-a presimțit moartea?! Mesajele cutremurătoare pe care le-a postat pe internet înainte de tragedie: „Prietenul de azi, criminalul de mâine”
S-a aflat totul acum. A venit autopsia lui Mario Berinde, tânărul care s-a stins în Timiș sub privirile nemiloase ale prietenilor săi. Cum s-a stins tânărul, de fapt
Redactia.ro
S-a aflat totul acum. A venit autopsia lui Mario Berinde, tânărul care s-a stins în Timiș sub privirile nemiloase ale prietenilor săi. Cum s-a stins tânărul, de fapt
Noi audieri și percheziții în cazul crimei din Timiș, la scurt timp după înmormântarea lui Mario. Ce vor să afle anchetatorii
KanalD.ro
Noi audieri și percheziții în cazul crimei din Timiș, la scurt timp după înmormântarea lui Mario. Ce vor să afle anchetatorii

Politic

Nicuşor Dan, huiduit şi aplaudat la Focşani: „La mulţi ani, dragi focşăneni, care huiduiţi”. Şeful statului s-a prins în Hora Unirii
Politică 24 ian.
Nicuşor Dan, huiduit şi aplaudat la Focşani: „La mulţi ani, dragi focşăneni, care huiduiţi”. Şeful statului s-a prins în Hora Unirii
Ziua Unirii Principatelor: Nicușor Dan a mers la Iași și Focșani, Ilie Bolojan a rămas la București
Politică 24 ian.
Ziua Unirii Principatelor: Nicușor Dan a mers la Iași și Focșani, Ilie Bolojan a rămas la București
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
A fugit sau nu Miodrag Belodedici din România comunistă? Ce a discutat cu Valentin Ceaușescu și legătura cu Gică Hagi: „Nu a fost ca în cazul Nadiei”
Fanatik.ro
A fugit sau nu Miodrag Belodedici din România comunistă? Ce a discutat cu Valentin Ceaușescu și legătura cu Gică Hagi: „Nu a fost ca în cazul Nadiei”
Paradisul ascuns de lângă Roma: o insulă aproape pustie, fără drumuri și fără semnal la telefon (Video)
Spotmedia.ro
Paradisul ascuns de lângă Roma: o insulă aproape pustie, fără drumuri și fără semnal la telefon (Video)