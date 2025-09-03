Salma Hayek, celebra actriță mexicană, și-a sărbătorit recent cea de-a 59-a aniversare într-un mod spectaculos. Vedeta a ales să marcheze această ocazie specială purtând un costum de baie roșu aprins și pozând pe un iaht de lux.

Cum a sărbătorit Salma Hayek ziua de naștere

Într-o imagine postată pe Instagram, Salma Hayek apare radiind de fericire, ținând în mână o băutură de aceeași culoare cu costumul său de baie. Fundalul fotografiei este completat de un apus pitoresc pe ocean, creând o atmosferă de vacanță de vis.

Actrița a împărtășit bucuria momentului cu fanii săi, scriind pe rețeaua socială: „59 de călătorii în jurul soarelui și încă dansez. Noroc tuturor și mulțumesc pentru dragoste”. Prietenii celebri ai actriței nu au întârziat să-i ureze la mulți ani.

Anthony Hopkins și Linda Evangelista se numără printre personalitățile care i-au transmis mesaje de felicitare.

Salma Hayek, o prezență impresionantă la 59 de ani

Această apariție în bikini nu este o premieră pentru Hayek. În mai, ea a uimit publicul apărând pe coperta ediției Sports Illustrated Swimsuit 2025. Referitor la această experiență, actrița a declarat pentru revista menționată: „Dacă cineva mi-ar fi spus că voi fi în ea la 58 de ani, i-aș fi trimis la casa de nebuni, dar lumea s-a schimbat, și asta e incitant”. Hayek consideră că prezența ei în această ediție alături de vedete mai tinere reprezintă o declarație importantă despre frumusețe și vârstă.

Într-un interviu acordat People în aprilie, Hayek a explicat filozofia sa despre frumusețe și vârstă: „Vreau doar ca soțul meu să spună în continuare ‘Wow’ când se uită la mine. Vreau să mă simt în continuare bine în privința felului în care arăt, dar nu neapărat pentru că vreau să arăt de 20 de ani”.

Actrița a adăugat: „Sunt mai entuziasmată să arăt bine la 50 și 60 de ani. Este un alt tip de frumusețe”. Cu o carieră impresionantă în spate și o atitudine pozitivă față de vârstă, Salma Hayek continuă să inspire și să uimească, demonstrând că frumusețea și încrederea în sine nu au limite de vârstă.

