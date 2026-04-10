Adriana Bahmuțeanu și George Restivan au devenit soț și soție în toamna anului trecut, având o ceremonie discretă. Soțul vedetei este stabilit în America, dar cei doi se văd ori de câte ori au ocazia. De Paște, cei doi vor fi împreună.

„Prima zi de vacanță!!! Se simte oboseala, dar a meritat! Am ajuns cu bine în California, la my love!”, a scris Adriana Bahmuțeanu în dreptul unei fotografii cu soțul ei, pe Instagram.

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan trăiesc de mai mult timp o frumoasă poveste de dragoste. Bărbatul a fost lângă vedetă, în cele mai grele momente din viața ei, iar fosta prezentatoare TV l-a descris pe acesta ca fiind un om blând, care o respectă și îi oferă liniște.

„Când un bărbat este blând, calm și oferă respect zi de zi, femeia de lângă el începe, încetul cu încetul, să se vindece. Nu e vorba doar despre gesturi romantice sau vorbe frumoase, ci despre liniștea pe care o aduce în sufletul ei.

Atunci când nu trebuie să se apere, să se justifice sau să lupte mereu, sistemul ei nervos se relaxează, iar inima ei prinde din nou încredere. De aceea, unele femei capătă acea lumină în privire, acel zâmbet cald și senin. Nu e doar dragoste, e sentimentul de siguranță, de acceptare, de pace. Acolo începe adevărata strălucire”, a povestit Adriana Bahmuțeanu pe Instagram.

