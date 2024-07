În urmă cu doar câteva săptămâni, Ana Baniciu a adus pe lume primul său copil, un băiețel perfect sănătos. Artista și soțul ei, Edy Kovacs, au devenit părinți pentru prima dată pe data de 4 iunie, când micuțul lor s-a grăbit să vină pe lume înainte de termen.

Ana Baniciu trăiește din plin provocările vieții de mămică, însă un aspect care nu îi dă bătăi de cap sunt kilogramele acumulate în timpul sarcinii. La o lună de la naștere, vedeta a reușit să scape de aproape toate kilogramele în plus, revenind aproape la forma sa inițială.

Recent, Ana Baniciu a profitat de puțin timp liber și a decis să se relaxeze la malul mării. Artista și-a etalat trupul în costum de baie, iar fotografiile postate pe rețelele de socializare au făcut furori. Vedeta a mărturisit că a acumulat 16 kilograme în timpul sarcinii, dar acestea au dispărut rapid după naștere, surprinzând-o chiar și pe ea.

„Azi se împlinește o lună de când am născut și cu ocazia asta am avut un strop de timp pentru mine… pentru noi! Am fugit pe plajă și mi-am etalat cu mândrie corpul de după sarcină.

Da! Sunt o norocoasă pentru cum arăt acum și sunt conștientă de asta! Când am rămas însărcinată aveam 47 kg… o greutate pe care încercam de aproximativ doi ani să o mut din loc și nu s-a putut deloc! Sincer… nu îmi plăcea cum arătam, eram șnur și continuarea o știți voi, am luat în sarcină 16 kg pe care le-am primit așa cum au venit, kilograme cu care nu m-am stresat absolut deloc pentru că nu asta era important pentru mine, putem lua și 30, important era bebelușul!

A fost și pentru mine o surpriză faptul că am slăbit la loc în așa scurt timp și știu că nu toate femeile pot face asta! Ce mai știu este că fiecare mamă primește odată cu nașterea un glow aparte, se citește pe față, în ochi și în energia pe care o emană… știu că toate suntem diferite și avem metabolisme poate mai grele de urnit și vă asigur că în cazul meu nu s-a depus nici un strop de efort!

Mănânc haotic, alăptez, nu dorm de o lună nopțile și totuși, zâmbesc și mă bucur de fiecare moment în parte! E o perioadă grea, o schimbare radicală, atât corporală, cât și mentală dar ce vă invit eu să facem împreună este să îmbrățișăm tot ce vine, așa cum vine și să ne bucurăm de momentele astea care sunt unice! Iubiți-vă așa cum sunteți, pufoase, slăbănoage ca mine, obosite, pline de lapte pe haine… etc! Vă îmbrățișez și vă mulțumesc pentru fiecare mesaj în parte… înțeleg perfect!”, este mesajul de care Ana Baniciu a însoțit fotografiile în costum de baie.

Ana Baniciu, momente dificile înainte de a naște

Artista a împărtășit cu fanii săi de pe rețelele de socializare momentele dificile prin care a trecut în timpul nașterii. Deși a avut o sarcină ușoară până în ultimele luni, Ana Baniciu a început să resimtă oboseala pe final. Vedeta își dorea foarte mult să nască natural, considerându-se foarte rezistentă la durere, dar problemele au apărut chiar înainte de termen.

„Discuția cu medicul care mi-a monitorizat sarcina a fost în felul următor. Îmi doresc extrem de mult, încă de la început mi-am dorit să nasc natural și să găsesc un medic care să mă susțină în acest demers, însă l-am rugat ca în momentul în care există orice fel de mic risc, acesta să mă anunțe, nu vreau să risc în niciun fel nimic și atunci facem cezariană fără probleme. Deci am vrut să nasc natural pentru că am o toleranță la durere extrem de mare, știu ce înseamnă durerea, pentru că am mai avut dureri”.

„În momentul în care eu aveam contracții puternice, el se chinuia să se ducă în jos și se oprea oxigenarea lui”

În ultimele zile, Ana Baniciu a fost cuprinsă de dureri intense și a decis să meargă la doctor pentru a investiga. Acolo, medicii au descoperit că bebelușul avea cordonul ombilical înfășurat în jurul gâtului, o situație care putea pune în pericol viața copilului. Din acest motiv, doctorii au recomandat o cezariană de urgență, pe care vedeta a acceptat-o pentru a-și proteja bebelușul.

„Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că în ultima săptămână bebelușul s-a agitat și și-a pus în jurul gâtului cordonul ombilical, acesta fiind destul de strâns, era foarte strâns. În momentul în care eu aveam contracții puternice, el se chinuia să se ducă în jos și se oprea oxigenarea lui. Efectiv se auzea cum bătăile inimii scădeau și atunci am hotărât că gata, facem cezariană. A fost singurul moment în care m-am simțit copleșită și am început să plâng. Doctorul, care nu a avut nici măcar un apel telefonic de la mine pe toată perioada sarcinii și știa că sunt super relaxată, a zis Ana, ce se întâmplă? De ce plângi? Nu mă așteptam să nasc atât de repede acum. Adică eu credeam că e un proces de durată, că va fi altfel, cu totul altfel. Și m-a luat prin surprindere, m-am liniștit și am născut”, a explicat Ana Baniciu pe rețelele de socializare.

