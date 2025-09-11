Recent, fosta concurentă de la Asia Express a postat un clip pe Instagram în care apare partenerul său, care își ține fiul în brațe și dansează pe muzică grecească. „Apus, briză, Grecia. Exact cum trebuie”, a scris Ana Baniciu pe Instagram.

De asemenea, Ana a mai transmis un mesaj pe contul de Instagram, în dreptul imaginii în care apare alături de Aris.„Iubirea vieții mele”, a scris artista. A trecut doar un an de când a devenit mamă, însă, Ana are o siluetă de invidiat pe care și-a etalat-o mândră la plajă.

În toamna anuli trecut, Ana Baniciu și partenerul său, Edy Kovacs, au reușit să-și îndeplinească visul de a locui într-o casă ce îmbină eleganța de epocă cu luxul contemporan, renovând o locuință construită în 1927, care a aparținut bunicilor artistei.

Proiectul ambițios, care a durat câteva luni, a avut ca obiectiv transformarea casei într-un spațiu modern și confortabil, păstrând în același timp elementele originale ce îi conferă farmec istoric și unicitate.

Renovarea a inclus intervenții complexe pentru consolidarea structurii și modernizarea instalațiilor, fiind necesară o colaborare atentă cu arhitecți și ingineri. Ana Baniciu a recunoscut că proiectul a fost o provocare, dar fiecare detaliu a fost meticulos ales pentru a respecta stilul original al casei. Tâmplăria de epocă și finisajele autentice au fost păstrate și integrate armonios în designul modern, rezultând într-un spațiu rafinat, de o eleganță atemporală.