Anamaria Prodan a atras toate privirile în mediul online, după ce a publicat un videoclip realizat pe celebra Coastă Amalfi, una dintre cele mai exclusiviste destinații de vacanță din Italia.

Îmbrăcată într-un costum de baie din două piese, animal print, impresara și-a etalat silueta tonifiată, în timp ce pe fundal se putea admira panorama spectaculoasă a mării.

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În ultima perioadă, Anamaria Prodan a apărut tot mai rar în spațiul public, iar acum, aceasta vine cu o schimbare fizică ce a stârnit reacții numeroase din partea celor care o urmăresc online.

„N-am operații estetice, cum comentează lumea, nu-s tăiată pe la față, prin păr etc. Efectiv, îmi fac tratamente normale, tratamente cu exizomi la prietena mea Nada Kurbe, care are grijă de partea exterioară. Dar cum mi-a spus și ea: «la tine totul vine din interior». În momentul în care-ți găsești liniștea și ierți, te eliberezi, acesta este rezultatul!”, a declarat Anamaria Prodan pentru click.ro.

„Am 53 de ani și mă simt ca la 30! Trăiesc cele mai frumoase momente ale vieții mele. Alături de copiii mei, în ultimii ani am construit ceva măreț. Îmi place să port extensii! Am cele mai bune extensii de păr. Am parteneri de nădejde în businessurile mele de care sunt foarte mândră și în care am pus foarte mult suflet și enorm de multă muncă. Sunt foarte mulțumită de noul meu look”, a mai declarat Anamaria Prodan pentru sursa citată mai sus.

Declarație de dragoste pentru partenerul ei

Recent, Anamaria Prodan a transmis un mesaj de dragoste partenerului ei, în care a punctat cât de importantă este familia pentru ea.

„US. Eu și tu. Doi oameni, un singur drum. Fericiți, împliniți, uniți prin iubire, respect și demnitate. Familia este cea mai mare binecuvântare a noastră, iar împreună suntem un întreg. Astăzi, mâine și întotdeauna”, a scris Anamaria Prodan, pe Instagram.

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