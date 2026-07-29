Pornind de la această realitate, Banca Transilvania (BT) lansează campania ”Suntem aici, unde bate inima României”, prin intermediul Diviziei pentru Medici, structură dedicată exclusiv profesioniștilor din domeniul medical.

Campania aduce în prim-plan poveștile unor medici care au transformat experiența profesională în proiecte antreprenoriale solide și care contribuie, zi de zi, la dezvoltarea sistemului medical românesc.

Aproape două decenii de sprijin pentru medicina privată

Divizia pentru Medici a fost înființată în urmă cu 19 ani, într-un moment în care sectorul privat de sănătate era în dezvoltare.

De atunci, Banca Transilvania a devenit principalul finanțator al domeniului medical privat, susținând dezvoltarea a mii de spitale, clinici și cabinete medicale.

Astăzi, peste 60.000 de medici și afaceri din domeniul sănătății lucrează împreună cu Banca Transilvania, iar unul din doi medici din România este client al băncii.

Dincolo de cifre, această prezență reflectă o relație construită în timp, bazată pe înțelegerea nevoilor specifice unei profesii în care performanța depinde atât de competența medicală, cât și de capacitatea de a dezvolta organizații sustenabile.

Prin Divizia pentru Medici, banca oferă produse și servicii dedicate atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice – spitale, clinici, cabinete medicale individuale, PFA-uri, SRL-uri, laboratoare de tehnică dentară sau furnizori de echipamente medicale.

Totodată, sprijină investițiile în dezvoltarea profesională și antreprenorială, de la deschiderea unor cabinete și achiziția de echipamente medicale până la participarea la congrese și programe de perfecționare.

Expertiza este susținută de o echipă formată din 50 de specialiști, inclusiv medici, precum și de opt sedii dedicate în principalele centre universitare din țară.

Povești despre curajul de a construi

Noua campanie își propune să aducă în atenția publicului zece povești ale unor medici antreprenori din Cluj, București, Iași, Craiova și Târgu Mureș, care activează în specialități precum ORL, cardiologie, chirurgie, stomatologie, ginecologie, dermatologie sau oftalmologie.

Fiecare dintre aceste povești vorbește despre decizii dificile care trebuie luate, investiții în performanță medicală, responsabilitate zilnică și dorința de a crea sisteme medicale de ultimă generație, pentru pacienții și pentru echipele lor.

Un exemplu este cel al medicului primar ORL Dr. Daniela Ionescu, fondatoarea uneia dintre cele mai dinamice rețele medicale private din România – Clinica ORL Dr. Daniela Ionescu.

Pentru ea, antreprenoriatul a însemnat ”să trec de la responsabilitatea pentru fiecare pacient pe care îl consultam la responsabilitatea pentru un întreg sistem de îngrijire medicală”.

O altă poveste este cea a Prof. Dr. Horațiu Rotar, medic primar chirurgie orală și maxilo-facială și fondator al Clinicii Rotar, clinică stomatologică multidisciplinară din Cluj-Napoca, cu o tradiție de trei generații în medicina dentară.

“Am preluat de la părinți un mic cabinet stomatologic și l-am condus spre o clinică de stomatologie multidisciplinară”, explică el.

Campania o include și pe Prof. Dr. Laura Bălănescu, medic primar chirurgie și ortopedie pediatrică, fondatoarea KidMed București. Pentru ea, antreprenoriatul medical nu a însemnat o schimbare de direcție, ci oportunitatea de a crea un spațiu în care atât pacienții, cât și echipa medicală să beneficieze de siguranță, respect și încredere.

Investițiile în tehnologie au fost esențiale, fiind, în viziunea dr. Bălănescu, o investiție directă în calitatea actului medical. Însă aparatura nu înlocuiește expertiza medicală, ci o completează, așa cum ”medicina viitorului se construiește prin echilibrul dintre experiența medicului și tehnologia de ultimă generație.”

Dincolo de finanțare

Prin această campanie, Banca Transilvania își propune să vorbească nu doar despre soluțiile financiare dedicate medicilor, ci și despre oamenii care stau în spatele dezvoltării sistemului medical privat din România.

”Suntem aici, unde bate inima României” este o declarație despre parteneriat, continuitate și încredere, este recunoașterea faptului că fiecare cabinet deschis, fiecare clinică extinsă și fiecare investiție în tehnologie medicală înseamnă mai mult decât dezvoltarea unui business: înseamnă șansa unor comunități de a avea acces la servicii medicale mai bune.

De aproape două decenii, Divizia pentru Medici a Băncii Transilvania este alături de profesioniștii din sănătate în acest parcurs, iar noua campanie pune în lumină tocmai oamenii care fac posibil acest progres, acolo unde bate inima României.

Foto: Banca Transilvania

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