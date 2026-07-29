În doar o săptămână, în perioada 20-26 iulie, echipele de control au aplicat zeci de sancțiuni financiare și au sistat activitatea a două spații de servire a mesei unde deficiențele identificate puneau în pericol sănătatea vacanțierilor.

Acțiunile au fost derulate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) prin intermediul Comandamentului Estival Regional 2026, structură special creată pentru monitorizarea permanentă a unităților de alimentație publică și comercializare din stațiuni.

Peste 230 de unități, verificate într-o singură săptămână

În cadrul acestei etape de control, inspectorii au descins în 239 de unități de pe întreaga salbă de stațiuni maritime. Bilanțul celor șapte zile de verificări în teren se traduce prin 26 de sancțiuni contravenționale, cu o valoare totală de 280.000 de lei, alături de două ordonanțe de suspendare a activității pentru spațiile unde abaterile au fost majore.

Cea mai mare parte a verificărilor a vizat sectorul de alimentație publică, fiind inspectate 154 de restaurante, terase și localuri.

În plus, echipele ANSVSA au efectuat controale în 33 de magazine alimentare, 20 de laboratoare de cofetărie și patiserie, 15 unități de comercializare directă, 8 pizzerii, 5 supermarketuri și hypermarketuri, precum și în unități de catering și patiserii.

De la spații murdare la alimente neetichetate și depozitare necorespunzătoare

Problemele identificate de inspectori acoperă un spectru larg de abateri de la normele igienico-sanitare, multe dintre ele având un potențial risc direct asupra sănătății consumatorilor.

Printre cele mai grave neconformități constatate se numără igiena necorespunzătoare din spațiile de prelucrare, depozitare și comercializare, dar și starea necorespunzătoare a utilajelor, instalațiilor și ustensilelor de lucru.

De asemenea, inspectorii au descoperit cazuri de manipulare a hranei fără respectarea regulilor sanitare, produse ambalate și etichetate necorespunzător sau puse în vânzare fără elementele de identificare prevăzute de legislație.

Nu au lipsit nici situațiile în care alimentele erau vândute direct către consumatorul final în spații neaprobate sanitar-veterinar ori păstrate fără respectarea condițiilor stricte de temperatură și depozitare.

Inspectorii, prezenți pe litoral pe tot parcursul verii

Conducerea ANSVSA dă asigurări că acțiunile de verificare vor continua cu aceeași intensitate pe toată durata sezonului cald, obiectivul fiind prevenirea oricărui risc de îmbolnăvire sau toxiinfecție alimentară în rândul turiștilor.

„Rezultatele acestei etape confirmă că acțiunile de control desfășurate în cadrul Comandamentului Estival Regional 2026 contribuie la menținerea unui nivel ridicat de siguranță alimentară în zonele turistice. Inspectorii ANSVSA vor continua verificările cu aceeași fermitate pe tot parcursul sezonului estival, pentru a preveni orice risc pentru sănătatea consumatorilor și pentru a asigura respectarea legislației de către operatorii din domeniul alimentar”, a declarat Alexandru Nicolae Bociu, președintele ANSVSA.

Autoritățile le recomandă turiștilor care sesizează nereguli în restaurantele sau magazinele de pe litoral să evite consumul produselor suspecte și să adreseze sesizări direct reprezentanților ANSVSA.

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