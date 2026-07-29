Pepenele galben pentru dulceață

Pepenele galben este un deliciu al verii, zemos, parfumat și răcoritor. Există numeroase soiuri, de la cele cu miez portocaliu și foarte aromați, până la pepenii cu pulpă alb-verzuie, mai zemos sau mai mălăios.

Deși cel mai adesea pepenele galben este consumat proaspăt, poate fi transformat și într-o dulceață aromată, potrivită pentru micul dejun, clătite, papanași, iaurt, înghețată sau diferite deserturi.

Pentru dulceață este recomandat un pepene copt, dar încă ferm. Fructele foarte moi conțin multă apă și se pot transforma repede într-un piure, în timp ce pulpa mai tare își păstrează mai bine forma în timpul fierberii.

Înainte de curățare, pepenele trebuie spălat bine la exterior.

Borcanele și capacele trebuie spălate și sterilizate înainte de folosire. Dulceața se pune fierbinte în borcane calde, lăsând puțin spațiu până la capac.

Rețete aromate de dulceață de pepene galben

Dulceață de pepene galben ( Foto Shutterstock)

Dulceață simplă și rapidă de pepene galben

Ingrediente:

1 kg pulpă de pepene galben, cântărită după curățare

700 g zahăr

sucul unei lămâi

coaja rasă fin de la jumătate de lămâie netratată, numai partea galbenă

100 ml de apă

Mod de preparare:

Taie pulpa pepenelui în cuburi de aproximativ doi centimetri. Încearcă să le faci relativ egale, pentru ca toate bucățile să se fiarbă în același ritm. Pune-le într-un vas larg, în straturi alternate cu zahăr. Adaugă sucul de lămâie, acoperă vasul și lasă fructul la frigider timp de patru până la șase ore. În acest interval, pepenele își va elibera o parte din suc, iar zahărul va începe să se dizolve.

Toarnă apa într-o cratiță largă, adaugă amestecul de pepene și zahăr și încălzește-l treptat.

Amestecă ușor numai până când zahărul rămas se dizolvă, fără să strivești cuburile. După ce compoziția începe să fiarbă, îndepărtează spuma formată la suprafață.

Fierbe dulceața la foc moderat aproximativ 25-35 de minute. Durata diferă în funcție de cât de zemos este pepenele și de lățimea cratiței. Spre final, adaugă coaja de lămâie.

Pentru a verifica siropul, pune o picătură pe o farfurie foarte rece. Dacă aceasta se îngroașă după câteva secunde și nu curge imediat când înclini farfuria, dulceața este gata. Siropul va deveni și mai dens după răcire, așadar nu trebuie fiert până ajunge foarte gros în cratiță.

Pune dulceața fierbinte în borcanele pregătite, având grijă să distribui uniform atât fructele, cât și siropul.

Dulceață de pepene galben cu vanilie și lime

Ingrediente:

1 kg g pulpă de pepene galben

800 g zahăr

2 limete

o păstaie de vanilie

60 ml apă

Mod de preparare:

Taie pepenele în bucățele mici, cât mai egale. Spală bine limetele, rade fin coaja uneia dintre ele și stoarce sucul ambelor fructe. Despică păstaia de vanilie pe lungime și scoate semințele cu lama unui cuțit.

Într-o cratiță pune apa, zahărul, sucul de limetă, semințele și păstaia de vanilie. Încălzește amestecul la foc mic până când zahărul se dizolvă complet. După ce siropul începe să fiarbă, lasă-l aproximativ cinci minute, fără să amesteci continuu.

Adaugă bucățile de pepene în sirop și ridică puțin temperatura. Când compoziția revine la fierbere, redu focul și gătește-o timp de zece minute. Oprește focul, acoperă cratița și lasă fructul în sirop aproximativ două ore.

Pune din nou cratița pe foc și fierbe dulceața încă 15-20 de minute. În ultimele două minute adaugă coaja rasă de limetă. Scoate păstaia de vanilie și verifică pe o farfurie o picătură de dulceață, băgând-o la rece în frigider și văzând dacă este sufficient închegată. Toarnă dulceața imediat în borcane.

Dulceață de pepene galben cu portocală și ghimbir

Ingrediente:

1,5 kg pulpă de pepene galben

900 g zahăr

2 portocale netratate

35 g ghimbir proaspăt

sucul unei jumătăți de lămâie

150 ml suc proaspăt de portocală

Mod de preparare:

Taie pepenele în cuburi. Curăță ghimbirul și taie-l în fâșii foarte subțiri sau rade-l, în funcție de cât de evident vrei să se simtă în dulceață. De la una dintre portocale desprinde câteva fâșii subțiri de coajă, fără partea albă, care poate fi amară. Taie apoi coaja în fire fine.

Pune în cratiță sucul de portocală, zahărul, ghimbirul și fâșiile de coajă. Fierbe-le la foc mic aproximativ șapte minute, cât să obții un sirop ușor legat. Adaugă cuburile de pepene, amestecă ușor și fierbe totul timp de 12 minute.

Scoate bucățile de pepene cu o spumieră și așază-le într-un castron. Lasă în cratiță numai siropul și continuă să-l fierbi 15-20 de minute, pentru a elimina excesul de apă fără a transforma fructul în piure. Când siropul începe să se îngroașe, pune pepenele înapoi în vas și adaugă sucul de lămâie.

Mai fierbe dulceața cinci minute, agitând din când în când cratița. Gustă cu atenție siropu, dacă aroma de ghimbir este prea discretă, mai poți adăuga puțin ghimbir ras în ultimele minute. Umple borcanele cât dulceața este fierbinte.

Dulceață de pepene galben și piersici

Dulceață de pepene galben și piersici ( Foto Shutterstock)

Ingrediente:

700 g pulpă de pepene galben

500 g piersici, cântărite după îndepărtarea sâmburilor

1kg zahăr

4 păstăi de cardamom

sucul unei lămâi mici

80 ml apă

Mod de preparare:

Opărește piersicile timp de 30-40 de secunde, apoi trece-le imediat în apă rece. Coaja ar trebui să se desprindă ușor. Îndepărtează sâmburii și taie pulpa în felii groase. Pepenele se taie în cuburi puțin mai mari, deoarece tinde să se înmoaie mai repede decât piersica.

Sparge ușor păstăile de cardamom, scoate semințele și zdrobește-le grosier într-un mojar.

Pune fructele într-un vas, adaugă zahărul, cardamomul și sucul de lămâie. Amestecă cu atenție și lasă compoziția să stea aproximativ o oră.

Transferă totul într-o cratiță cu fund gros și adaugă apa. Adu fructele până aproape de punctul de fierbere, apoi gătește-le la foc mic timp de 20-30 de minute.

Amestecă atent cu o spatulă lată, ridicând fructele de jos în sus, pentru a evita lipirea. La final, zdrobește cu spatula numai câteva bucăți de piersică. Acestea vor îngroșa în mod natural siropul, în timp ce restul fructelor vor rămâne vizibile.

Continuă fierberea până când compoziția capătă consistența dorită, apoi pune-o fierbinte în borcane. Dulceața este foarte potrivită lângă iaurt grecesc, brânzeturi proaspete sau budinci.

Gem de pepene galben și mere, cu scorțișoară

Ingrediente:

900 g pulpă de pepene galben

500 g mere acrișoare, curățate de cotor

1,5kg zahăr

un baton mic de scorțișoară

sucul unei lămâi

120 ml apă

un praf foarte mic de sare

Mod de preparare:

Taie merele în felii subțiri, fără să îndepărtezi neapărat coaja, dacă sunt bine spălate și aceasta este sănătoasă. Coaja contribuie cu pectină și va fi mărunțită ulterior. Pune merele într-o cratiță împreună cu apa și sucul de lămâie. Acoperă vasul și gătește-le la foc mic aproximativ zece minute, până încep să se înmoaie.

Adaugă pepenele tăiat în bucăți, batonul de scorțișoară și praful de sare. Continuă fierberea fără zahăr încă 12-15 minute, amestecând periodic.

Când fructele sunt foarte moi, scoate scorțișoara și pasează compoziția cu un blender vertical. Poți obține un gem perfect fin sau poți lăsa câteva bucățele, după preferință.

Încorporează zahărul abia acum. Pune din nou cratița pe foc și amestecă până când acesta se dizolvă. Fierbe gemul fără capac, la foc potrivit, timp de aproximativ 20-25 de minute.

Amestecă mai des spre final, fiindcă amestecul pasat se poate prinde de fundul vasului.

Gemul este gata când spatula lasă pentru o clipă o urmă vizibilă pe fundul cratiței. Nu îl fierbe excesiv, datorită merelor, se va întări vizibil după răcire. Repartizează-l imediat în borcane.

Dulceață de pepene galben cu ananas, mentă și rom

Ingrediente:

600 g pulpă de pepene galben

500 g ananas proaspăt, curățat

1,1 kg zahăr

8-10 frunze de mentă

50 ml rom brun

sucul și coaja rasă de la un lime

50 ml apă

Mod de preparare:

Taie pepenele în cuburi de aproximativ un centimetru și jumătate. Mărunțește ananasul ceva mai fin, astfel încât cele două fructe să ajungă la o textură asemănătoare după fierbere.

Pune ananasul într-o cratiță împreună cu apa și jumătate din cantitatea de zahăr. Fierbe-l la foc mic timp de aproximativ zece minute, deoarece este mai tare și are nevoie de un avans față de pepene.

Adaugă cuburile de pepene, restul de zahăr și sucul de lime. Crește focul până când compoziția începe să fiarbă, apoi redu temperatura. Gătește dulceața aproximativ 25 de minute, amestecând cu grijă. Spuma poate fi îndepărtată cu o lingură.

Leagă frunzele de mentă într-un mic mănunchi cu ață alimentară sau pune-le într-un săculeț pentru condimente. Introdu menta în cratiță în ultimele zece minute de fierbere, astfel încât să parfumeze siropul fără să lase frunze în dulceață. La final, scoate mănunchiul și adaugă coaja de lime.

Oprește focul, toarnă romul și amestecă imediat. Lasă compoziția să revină la punctul de fierbere pentru cel mult un minut, apoi pune-o în borcanele pregătite.

Rezultatul este o dulceață parfumată, potrivită atât pentru clătite și înghețată, cât și pentru a însoți o brânză maturată de calitate.

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