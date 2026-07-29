Produsul de 289 de lei de la Kaufland care nu lipsește din bucătăria iubitorilor de cafea

Produsul vândut de Kaufland cu doar 289 de lei pe care românii trebuie să îl aibă în casă

Kaufland a inclus în oferta valabilă în perioada 29 iulie-4 august 2026 un produs care îi va bucura pe iubitorii de cafea. Aparatul este disponibil la prețul de 289 de lei și reprezintă o opțiune accesibilă pentru cei care își doresc să prepare acasă băuturi aromate, fără a investi într-un echipament profesional.

Foto: Kaufland

Mai exact, este vorba despre un espresor SilverCrest, dotat cu o putere de 1.100 W și o presiune de 15 bari, caracteristici care contribuie la obținerea unui espresso cu aromă intensă și cremă fină. Aparatul este prevăzut cu un rezervor de apă de 1,2 litri, ceea ce permite prepararea mai multor cafele fără reumplere frecventă, fiind potrivit atât pentru utilizarea zilnică, cât și pentru servirea musafirilor.

Ce alte promoții mai găsesc românii în Kaufland

Pe lângă espresorul SilverCrest, oferta Kaufland din perioada 29 iulie-4 august 2026 include și numeroase produse pentru bucătărie și casă, de la electrocasnice și ustensile de gătit până la recipiente pentru depozitarea alimentelor și veselă.

Iată câteva dintre cele mai interesante oferte:

Pahar termoizolant SilverCrest – 34,99 lei

Platou din ardezie (2 bucăți) – 29,99 lei

Platou din ardezie (3 bucăți) – 29,99 lei

Set 3 tigăi din aluminiu – 89,99 lei

Caserole din plastic Spice & Soul (4 bucăți) – 19,99 lei

Cântar de bucătărie – 15,99 lei

Set 2 cuțite – 7,99 lei

Cutie alimentară Pyrex din sticlă (4 l) – 41,99 lei

Cutie alimentară Pyrex – 22,99 lei

Cutie alimentară Pyrex – 26,99 lei

Cutie alimentară Pyrex – 30,99 lei

Storcător de fructe Philips Viva Collection – 269 lei

Aparat pentru vafe Princess – 74,99 lei

Strecurătoare din inox – 21,99 lei

Tavă pentru cuptor Cooking by Heinner – între 23,99 și 29,99 lei

Tavă pentru cuptor Vânora – 39,99 lei

Smoothie maker SilverCrest – 74,99 lei

Hârtii de copt pentru friteuză (50 bucăți) – 9,99 lei

Vas cu capac Luminarc – 39,99 lei

Vas dreptunghiular cu capac Luminarc – 36,99 lei

Tigaie cu capac Cooking by Heinner – 64,99 lei

Farfurie întinsă Ambition Bloom – 9,99 lei

Farfurie adâncă Ambition Bloom – 9,99 lei

Farfurie pentru desert Ambition Bloom – 5,99 lei

Bol Ambition Bloom (14 cm) – 7,99 lei

Bol Ambition Bloom (17 cm) – 8,99 lei

Robot de bucătărie Switch On – 249 lei

Uscător de vase cu 3 niveluri – 59,99 lei

Râșniță electrică pentru sare și piper – 34,99 lei

Tocătoare din lemn Acacia – între 9,99 și 19,99 lei

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