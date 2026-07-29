Produsul de 289 de lei de la Kaufland care nu lipsește din bucătăria iubitorilor de cafea

Produsul vândut de Kaufland cu doar 289 de lei pe care românii trebuie să îl aibă în casă
Kaufland a inclus în oferta valabilă în perioada 29 iulie-4 august 2026 un produs care îi va bucura pe iubitorii de cafea. Aparatul este disponibil la prețul de 289 de lei și reprezintă o opțiune accesibilă pentru cei care își doresc să prepare acasă băuturi aromate, fără a investi într-un echipament profesional.
Mai exact, este vorba despre un espresor SilverCrest, dotat cu o putere de 1.100 W și o presiune de 15 bari, caracteristici care contribuie la obținerea unui espresso cu aromă intensă și cremă fină. Aparatul este prevăzut cu un rezervor de apă de 1,2 litri, ceea ce permite prepararea mai multor cafele fără reumplere frecventă, fiind potrivit atât pentru utilizarea zilnică, cât și pentru servirea musafirilor.
Ce alte promoții mai găsesc românii în Kaufland
Pe lângă espresorul SilverCrest, oferta Kaufland din perioada 29 iulie-4 august 2026 include și numeroase produse pentru bucătărie și casă, de la electrocasnice și ustensile de gătit până la recipiente pentru depozitarea alimentelor și veselă.
Iată câteva dintre cele mai interesante oferte:
- Pahar termoizolant SilverCrest – 34,99 lei
- Platou din ardezie (2 bucăți) – 29,99 lei
- Platou din ardezie (3 bucăți) – 29,99 lei
- Set 3 tigăi din aluminiu – 89,99 lei
- Caserole din plastic Spice & Soul (4 bucăți) – 19,99 lei
- Cântar de bucătărie – 15,99 lei
- Set 2 cuțite – 7,99 lei
- Cutie alimentară Pyrex din sticlă (4 l) – 41,99 lei
- Cutie alimentară Pyrex – 22,99 lei
- Cutie alimentară Pyrex – 26,99 lei
- Cutie alimentară Pyrex – 30,99 lei
- Storcător de fructe Philips Viva Collection – 269 lei
- Aparat pentru vafe Princess – 74,99 lei
- Strecurătoare din inox – 21,99 lei
- Tavă pentru cuptor Cooking by Heinner – între 23,99 și 29,99 lei
- Tavă pentru cuptor Vânora – 39,99 lei
- Smoothie maker SilverCrest – 74,99 lei
- Hârtii de copt pentru friteuză (50 bucăți) – 9,99 lei
- Vas cu capac Luminarc – 39,99 lei
- Vas dreptunghiular cu capac Luminarc – 36,99 lei
- Tigaie cu capac Cooking by Heinner – 64,99 lei
- Farfurie întinsă Ambition Bloom – 9,99 lei
- Farfurie adâncă Ambition Bloom – 9,99 lei
- Farfurie pentru desert Ambition Bloom – 5,99 lei
- Bol Ambition Bloom (14 cm) – 7,99 lei
- Bol Ambition Bloom (17 cm) – 8,99 lei
- Robot de bucătărie Switch On – 249 lei
- Uscător de vase cu 3 niveluri – 59,99 lei
- Râșniță electrică pentru sare și piper – 34,99 lei
- Tocătoare din lemn Acacia – între 9,99 și 19,99 lei
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