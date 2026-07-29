Aria cuprinsă între Sibiu, Mediaș, Sighișoara, Rupea și Făgăraș le oferă turiștilor ocazia să îmbine tururile pe traseele din Podișul Hârtibaciului cu gastronomia locală de sezon, concertele din biserici fortificate și proiecțiile de film în aer liber.

Gastronomie locală și Sărbătoarea Tuberozelor la Hoghilag

Debutul lunii este marcat de cultura uneia dintre cele mai parfumate flori din zona rurală românească. Proiectul „Hoghilag – Tărâmul Tuberozelor” are loc în două weekenduri consecutive, pe 1-2 august și 8-9 august. Vizitatorii pot explora grădinile tradiționale din Hoghilag, Valchid și Prod și pot lua parte la activitățile comunității.

Pentru iubitorii de mișcare, pe 1 august este organizat Crosul „Inimi și Tuberoze”, un traseu de șase kilometri prin natură finalizat cu un brunch bogat în satul Prod.

Conceptul Transylvanian Brunch continuă cu opt opriori speciale pe parcursul lunii:

1 august la Ruja și 2 august la Băgaciu;

8 august la Cincșor și 12 august la Ațel;

15 august la Țapu și 16 august la Hamba;

22 august la Cincu și 23 august la Stejărișu.

Fiecare eveniment gastronomic aduce în prim-plan preparate locale sezoniere și ateliere meșteșugărești, o parte din fonduri fiind direcționată spre restaurarea monumentelor din regiune.

Cultură săsească, muzică în șuri și tradiție interculturală

Punctul culminant al celebrării patrimoniului local are loc între 6 și 9 august, când se desfășoară Săptămâna Haferland. Localitățile Bunești, Viscri, Archita, Saschiz, Cloașterf, Roadeș, Rupea, Meșendorf și Criț găzduiesc tururi ghidate, expoziții, ateliere de meșteșuguri și spectacole de dansuri tradiționale. În paralel, sașii stabiliți în străinătate revin în comunitățile din Valea Hârtibaciului pentru reîntâlniri tradiționale.

Agenda culturală a lunii august include o serie de festivaluri de nișă recunoscute la nivel național:

ICon Arts Transilvania (până pe 10 august): Concerte de muzică clasică și jazz în Avrig, Biertan, Copșa Mare, Daneș, Dumbrăveni, Moșna și Richiș.

Concerte de muzică clasică și jazz în Avrig, Biertan, Copșa Mare, Daneș, Dumbrăveni, Moșna și Richiș. Lună Plină (14 – 16 august): Ediția a XI-a a festivalului de film horror și fantastic desfășurat în decorul satului Biertan.

Ediția a XI-a a festivalului de film horror și fantastic desfășurat în decorul satului Biertan. Venetic 5. Untitled (21 – 23 august): Artă în natură, ateliere de modelaj și muzică în satul izolativ Gherdeal.

Artă în natură, ateliere de modelaj și muzică în satul izolativ Gherdeal. Holzstock Festival (21 – 23 august): Muzică live, drumeții și proiecții în curtea bisericii fortificate din Hosman.

Muzică live, drumeții și proiecții în curtea bisericii fortificate din Hosman. ProEtnica (26 – 30 august): Ediția aniversară de 25 de ani a Festivalului Intercultural din Cetatea Sighișoara, ce reunește cele 20 de minorități naționale din România.

Competiții sportive și turism pe bicicletă

Pasionații de turism activ sunt așteptați între 19 și 23 august la Transylvania Bike Trails Race Festival. În ziua principală de concurs, pe 22 august, cicliștii pot concura pe trasee de 24, 42 sau 48 de kilometri ce conectează șase sate săsești. Finalul competiției este marcat la Saschiz cu gastronomie locală și foc de tabără.

„Perioada 6-9 august permite, de exemplu, combinarea Săptămânii Haferland cu întâlnirile comunităților săsești, grădinile de tuberoze și brunch-ul de la Cincșor. În weekendul 21-23 august, vizitatorii pot lega traseele Transylvania Bike Trails Race de concertele de la Hosman, programul artistic de la Gherdeal și brunch-uri în Cincu sau Stejărișu. Iar pentru cei care vor să călătorească responsabil, UNESCO Bus are curse regularizate în această perioadă”, precizează Cristina Iliescu, manager de destinație Colinele Transilvaniei.

Aria protejată Colinele Transilvaniei cuprinde cinci monumente UNESCO și peste 500 de kilometri de trasee de drumeție și ciclism. Deoarece infrastructura turistică este formată predominant din sate și comunități mici, organizatorii fac un apel către vizitatori să efectueze rezervările din timp.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE