Angajații din sănătate, prinși în mijlocul disputelor politice

Federația „Solidaritatea Sanitară” a atras atenția că noua lege a salarizării ar putea fi deturnată în interes politic, prejudiciind personalul medical. Potrivit liderilor sindicali, proiectul este concentrat aproape exclusiv pe majorarea salariilor de bază, ignorând drepturile legate de condițiile de muncă și permanență. „Există riscul ca angajații din sănătate să fie ținta unei campanii de dezinformare, transformându-i în victime ale unei bătălii politice”, au transmis sindicaliștii.

Într-un mesaj public, aceștia au subliniat că majorările salariale reale și o lege echitabilă sunt priorități legitime pentru angajații din sănătate. În același timp, riscul scăderilor salariale, deși prezent, este considerat limitat. „Procentul celor afectați este de aproximativ 15%, iar sumele implicate sunt, în general, de ordinul zecilor sau sutelor de lei”, se arată într-un comunicat.

Sanitas continuă protestele: ,,Puține concluzii bune”

Marți, 28 iulie, Federația Sanitas a declanșat greva generală, acuzând că proiectul legii salarizării ar aduce pierderi semnificative pentru angajați. Președintele organizației, Iulian Pope, a declarat după întâlnirea cu reprezentanții Ministerului Sănătății că „puține concluzii bune” au rezultat în urma negocierilor. „Nu există nicio garanție că aceste probleme vor fi rezolvate”, a spus el.

Sanitas susține că principalele nemulțumiri vizează diminuarea sporurilor pentru condiții periculoase și reducerea compensațiilor pentru munca de weekend și sărbători legale. Potrivit simulărilor realizate de federație, aceste schimbări ar putea duce la scăderi de venituri de până la 36% pentru unele categorii de personal. Spre exemplu, un medic primar ar putea pierde până la 25,5% din venit, iar un asistent medical principal din ATI până la 20%.

Reacția Guvernului: „Greva se bazează pe dezinformare”

Premierul interimar Ilie Bolojan a criticat greva, considerând-o nejustificată. „Această grevă s-a bazat pe minciună și dezinformare. Niciun salariu din sectorul public nu va scădea dacă legea salarizării va fi adoptată”, a declarat acesta marți seară, cerând scuze pacienților pentru disconfortul creat. Bolojan a subliniat că orice creștere salarială trebuie să fie sustenabilă, în funcție de capacitatea economică a României.

Totuși, premierul a recunoscut că sistemul actual de salarizare din sănătate are „distorsiuni majore”, explicând că majoritatea fondurilor provine din alocări directe, nu din plăți pentru servicii medicale. „Managerii spitalelor nu au presiunea de a adapta oferta la nevoile pacienților, ceea ce duce la cheltuieli ineficiente”, a adăugat el.

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Impactul asupra personalului medical

Calculele Federației Sanitas arată că reducerea sporurilor pentru condiții de muncă și muncă suplimentară ar afecta semnificativ veniturile. De exemplu, un medic rezident ar putea pierde până la 25,5% din salariu, în funcție de anul de rezidențiat. Reducerea compensațiilor pentru munca de weekend ar diminua veniturile cu aproximativ 8-10% pentru asistenții medicali, în funcție de nivelul de calificare.

În acest context, Federația „Solidaritatea Sanitară” continuă să negocieze cu autoritățile, subliniind că miza reală a proiectului nu este doar evitarea reducerilor salariale, ci o creștere semnificativă a veniturilor pentru cât mai mulți angajați. „Guvernul trebuie să elimine toate prevederile care riscă să diminueze veniturile salariale și să asigure creșteri echitabile”, au declarat reprezentanții organizației.

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Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) este inima spitalului care nu se oprește niciodată. Conform legii, pe timpul grevei se asigură o treime din activitatea obișnuită a spitalului, însă urgențele medicale funcționează la capacitate maximă, 100%. În timp ce sute de cadre medicale protestau în fața Spitalului Clinic de Urgență Floreasca, cerând dreptate salarială și condiții decente de muncă, la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) viața își urma cursul obișnuit. Libertatea a vorbit cu medicii de la Urgență și cu pacienții care în prima zi de grevă generală în Sănătate au avut nevoie de servicii medicale de urgență.

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