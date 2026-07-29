Site-ul oficial al ANP a devenit indisponibil

Ca măsură directă de precauție, mai multe servicii informatice folosite de sistemul penitenciar au fost temporar sistate. Printre acestea se numără platforma IMS Web, sistemele de tip Infokiosk, serviciile de telefonie destinate persoanelor private de libertate, dar și portalul online prin care aparținătorii puteau programa vizite.

De asemenea, au fost oprite conexiunile VPN dintre unitățile din țară, iar site-ul oficial al instituției (www.anp.gov.ro) a devenit indisponibil.

Reprezentanții ANP au dat asigurări că se caută alternative în cel mai scurt timp pentru ca persoanele private de libertate să poată menține legătura cu familiile și aparținătorii, în ciuda blocajului tehnic generat de atacul cibernetic.

Site-ul oficial al ANP a afișat, astăzi, 29 iulie 2026, un mesaj prin care anunța că a fost ținta unui atac cibernetic. Sursa foto: anp.gov.ro.

Ce se întâmplă cu transferurile și procesele din instanțe

Atacul informatic afectează și procedurile logistice legate de deținuți. Transferurile între unitățile penitenciare au fost temporar sistate. Cursele obișnuite nu vor mai fi efectuate în această perioadă, excepțiile urmând să fie gestionate punctual doar în cazuri de urgență maximă.

În ceea ce privește prezența deținuților la procese, termenele stabilite pentru ziua de miercuri sunt respectate conform programărilor inițiale. Pentru zilele următoare, videoconferințele vor fi soluția principală pentru derularea proceselor, instanțele de judecată urmând să fie formate în prealabil cu privire la modificările tehnice.

Ancheta privind sursa atacului ransomware și remedierea defecțiunilor este în plină desfășurare, autoritățile urmând să revină cu detalii pe măsură ce sistemele sunt securizate și repornite.

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