Emoțiile examenelor s-au încheiat oficial în familia Irinei și a lui Răzvan Fodor. După Evaluarea Națională și finalizarea procedurilor de înscriere la liceu a fiicei lor, prezentatoarea TV a marcat debutul vacanței. Deși se aștepta ca după maratonul testelor să urmeze o perioadă liniștită, în care adolescenta să se odihnească și să se plictisească, realitatea a luat-o complet prin surprindere pe vedetă.

Ce planuri are fiica Irinei Fodor după ce a fost admisă la liceu

Irina Fodor a explicat că programul de concediu al familiei a fost stabilit în detaliu, incluzând festivaluri, călătorii în străinătate și vizite la rude. Cu toate acestea, Diana sa dorește să își ocupe timpul liber într-un mod extrem de activ și diversificat.

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„Libertate, frate! S-au dus clasa a VIII-a, examenul, admiterea, repartizarea, înscrierea la liceu… și, în sfârșit, toată familia a intrat oficial în vacanță! Eu, naivă, am crezut că acum urmează o perioadă de «mamăăă, ce mă plictisesc!». Ei bine… nu. Noi ne-am făcut deja programul: Untold, Portugalia, Buzău la familion, câteva escapade la mare. Dar copilul meu pare alimentat de o sursă de energie despre care NASA încă nu știe. Acum vine cu alte planuri: voluntariat, activități extrașcolare, teatru, volei și, dacă mai are timp, probabil o să salveze și planeta”, a menționat cu umor vedeta Antenei 1.

Apelul Irinei Fodor către comunitatea de părinți

Pusă în fața noilor dorințe ale fiicei sale, Irina Fodor a cerut sfaturi din partea părinților care au copii mai mari și au trecut deja prin această etapă. Prezentatoarea „Asia Express” este interesată de recomandări pentru cursuri de teatru, cluburi sportive sau proiecte de voluntariat.

„Așa că apelez la înțelepciunea colectivă a internetului. Cei care aveți copii mai mari spuneți-mi, vă rog: unde au făcut voluntariat și le-a plăcut? La ce cluburi de sport i-ați înscris? Ce cursuri de teatru sau alte activități le-au prins bine? Orice experiență pe care ați recomanda-o unui adolescent. Chiar mă interesează răspunsurile voastre și sunt convinsă că pot fi de folos și altor părinți care trec prin aceeași etapă. Vă mulțumesc din suflet! Și, până una-alta… zile ușoare la muncă sau vacanță frumoasă, după caz!”, a conchis ea.

Mesajul transmis de Irina Fodor a atras rapid sute de reacții și recomandări concrete, mulți dintre urmăritori apreciind deschiderea cu care a abordat tranziția către liceu a fiicei sale.

Sursa foto: Instagram – Irina Fodor

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