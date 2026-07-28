În mod normal, ședințele de Guvern au loc joia. Dar în această seară a fost convocată o ședință extraordinară de Guvern, neașteptată, care a început la ora 20.00 și care fost anunțată pe grupul de presă la ora 17:52.

La ora 20.51, biroul de presă a transmis că „premierul Ilie Bolojan va susține declarații de presă la finalul ședinței de Guvern”, mai precis la ora 21.00. Adică peste doar 9 minute din momentul anunțului. „Declarații de presă” înseamnă că nu sunt permise întrebări din partea jurnaliștilor.

În acest context, doar patru jurnaliști au asistat la declarațiile premierului Bolojan în sala aproape goală, așa cum arată imaginile video filmate de Libertatea și publicate mai jos.

Printre altele, în declarația care a durat 13 minute, Bolojan și-a cerut scuze pacienților afectați de greva generală din cele peste 400 de spitale din țară, declanșată de Sanitas, și a spus că protestul se bazează pe minciuni și dezinformare și că niciun venit nu va scădea în urma adoptării noii legi a salarizării.

Apoi, șeful Executivului și purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, au părăsit sala fără să răspundă la întrebări, așa cum fusese anunțat la ora 20.51.

Reamintim că Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR pe 5 mai, însă a rămas în funcție ca guvern interimar până la învestirea unui nou Executiv.

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