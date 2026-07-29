Anna Lesko a vorbit, într-o postare făcută pe contul de socializare, despre rețeta pe care o folosește atunci când face dulceață.

„Anul acesta fructele au avut cam multă apă așadar am fiert la foc mic aproximativ 3 ore și o singură dată. Dulceața a ieșit foarte bună și aromată. Bunica mea, după aproximativ o oră lăsa dulceața să se răcească și o mai punea o dată abia a doua zi… Voi de câte ori fierbeți dulceața?”, a scris artista în mediul online.

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„Proporția este la 5 kilograme de vișine, am adăugat 2 kilograme de zahăr”, explică artista în postarea făcută pe Instagram. Iar atunci când pregătește dulceață de cireșe albe, Anna Lesko pune și trei lămâi, tăiate felii, pentru un gust mai bun.

La final, este foarte important ca dulceața, indiferent de sortimentul ei, să fie pusă în borcane sterilizate. În acest fel, ele vor rezista în timp, iar dulceața poate fi consumată și peste câteva luni.

Anna Lesko a devenit, în timp, un simbol al feminității asumate și al eleganței provocatoare. În vârstă de 47 de ani, artista continuă să uimească printr-o formă fizică de invidiat și o energie debordantă.

De la aparițiile îndrăznețe în rochii cu decupaje, până la imaginile de pe plajă în care își etalează silueta perfectă, Anna reușește să îmbine senzualitatea cu rafinamentul, iar fanii nu ezită să o admire și să o felicite pentru cât de bine arată.

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