Victoria are o semnificație aparte pentru tânăra mamă româncă, care i-a dedicat trofeul fiului său, Damiano.

„Inițial, nu am vrut să particip la concurs”

Cristina Virga a mărturisit că, la început, nu a avut încredere că poate face față unei competiții de o asemenea anvergură.

„Inițial, nu am vrut să particip la concurs, pentru că nu mă simțeam la înălțime. Apoi mi-am făcut curaj. Și pentru că partenerul meu m-a susținut mereu și este foarte fericit de alegerea mea.”, a declarat noua Miss Roma.

Partenerul său nu a fost prezent la finala desfășurată la Zagarolo, deoarece a rămas acasă pentru a avea grijă de fiul lor. Cristina locuiește în Roma cu partenerul ei, Marco Rossi, cu 16 ani mai mare decât ea.

„I-am spus să nu vină, ca să aibă grijă de copil. A fost dezamăgit. Ne-am întâlnit la bar, unde era client de-al meu, când eram barmaniță.”, a povestit Cristina.

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Victoria, dedicată fiului său

Cristina Virga este mama lui Damiano, un băiețel de un an și două luni, iar primul gând după câștigarea titlului s-a îndreptat către el.

Într-un interviu acordat publicației Corriere della Sera, tânăra a explicat ce își dorește ca fiul ei să învețe din această experiență.

„Îi voi spune că mama lui, la 22 de ani, a decis să-și asume un risc, gândindu-se și la el. Mi s-a propus această aventură deja acum câțiva ani, dar pe atunci nu aveam încă acea încredere pe care o am astăzi și pe care sper să i-o transmit și lui într-o zi. Să te arunci cu capul înainte în viață, să crezi mai mult în tine însuți, să nu te lași intimidat de obstacole.”, a spus Cristina.

Fiica unor români stabiliți în Italia

Cristina Virga s-a născut la Roma, însă părinții săi sunt români. După ce a lucrat în domeniul ospitalității și apoi ca manichiuristă, tânăra spune că succesul din concurs i-ar putea deschide noi oportunități.

Cristina a urmat școala de arte până la vârsta de 17 ani, apoi a renunțat la școală pentru a munci. Anul acesta a obținut diploma de la un liceu privat specializat în limbi străine.

„Vorbesc spaniolă, engleză și română, având în vedere că părinții mei sunt din România. M-am născut totuși la Roma și lucrez ca manichiuristă. Dar acum s-ar putea schimba totul. Mi-ar plăcea să fac asta și mă intrigă lumea cinematografiei.”, a spus tânăra.

Pe lângă activitatea profesională, Cristina este pasionată de psihologie, sport și dezvoltare personală.

„Aceste subiecte oferă o perspectivă mai largă asupra lucrurilor. Deschid mintea. Există și o latură spirituală. Te ajută să abordezi viața de zi cu zi cu mai mult calm. Sunt foarte motivante. Dar apoi trebuie să-ți schimbi obiceiurile. Așa că încerc să mă schimb în fiecare zi.”

Întrebată ce înseamnă frumusețea, Cristina Virga a oferit un răspuns care a atras atenția prin sinceritate.

„Adevărata valoare nu se vede din exterior. Frumoase sunt persoanele altruiste, sincere, cu suflet bun. Frumusețea interioară rămâne, cea exterioară dispare mai devreme sau mai târziu.”

Tânăra spune că își dorește să urmeze o carieră în cinematografie și modelling, iar participarea la Miss Italia reprezintă doar începutul.

Cristina se menţine în formă prin sport și dietă.

„Urmez o dietă bogată în proteine ​​și carbohidrați. Acum îmi iau câteva zile libere în Puglia cu familia mea: facem un tur la Matera, Polignano a Mare și Santa Maria di Leuca. Aștept finala regională a concursului Miss Lazio pe 28 și 29 august, la Circeo”, a adăugat Miss Roma.

Următorul obiectiv: Miss Italia

După câștigarea titlului de Miss Roma, Cristina Virga se pregătește pentru următoarele etape ale competiției Miss Italia.

Ea privește această experiență ca pe un nou început și spune că, pentru prima dată, simte că are încrederea necesară pentru a-și urma visurile.

„Mi-aș dori ca Miss Italia să fie pentru mine o primă etapă. Nu am avut niciodată de-a face cu această lume, dar această experiență mi-a dat mult curaj. Să defilez în fața juriului, să vorbesc în fața oamenilor… sunt provocări noi.”, a transmis românca.

Românii reprezintă, de departe, cea mai mare comunitate străină din Italia. Potrivit celor mai recente date oficiale, aproape două milioane de români trăiesc astăzi în Peninsulă.

De altfel, România are cea mai mare diasporă din UE, peste 3,8 milioane de români trăiesc în alte țări din Europa.

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