Ce amenzi riscă șoferii pentru depășirea limitei de viteză, în Grecia

Odată cu apropierea lunii august, considerată perioada principală a vacanțelor pentru majoritatea celor care pleacă în concediu, autoritățile le reamintesc șoferilor că trebuie să fie și mai prudenți în trafic. Creșterea numărului de vehicule aflate pe șosele mărește și riscul producerii accidentelor rutiere.

Pericolul este și mai mare atunci când limitele de viteză sunt depășite. Potrivit studiilor, viteza excesivă este responsabilă pentru aproximativ 20-30% dintre accidentele rutiere mortale.

În Grecia, noul Cod Rutier prevede sancțiuni administrative mai severe, în funcție de gravitatea abaterii.

Pentru depășirea limitei legale cu până la 20 km/h se aplică o amendă de 150 de euro. Dacă viteza este cuprinsă între 20 și 30 km/h peste limita admisă, amenda rămâne de 150 de euro, însă este însoțită de suspendarea permisului de conducere pentru 20 de zile.

În cazul unei depășiri cu 30 până la 50 km/h, șoferii primesc o amendă de 350 de euro, iar permisul de conducere și certificatul de înmatriculare ale vehiculului sunt reținute pentru 30 de zile. Pentru depășirea limitei cu peste 50 km/h, sancțiunea ajunge la 700 de euro, iar permisul este suspendat pentru 60 de zile.

Cea mai severă sancțiune pentru viteză: 2.000 de euro și permis auto suspendat timp de un an

Legislația elenă prevede și sancțiuni speciale pentru atingerea unor viteze foarte mari pe principalele categorii de drumuri. Astfel, conducerea cu o viteză care depășește 150 km/h pe autostrăzi, de peste 130 km/h pe drumurile expres și de peste 120 km/h pe celelalte categorii de drumuri se sancționează cu o amendă de 350 de euro și suspendarea permisului de conducere, precum și reținerea certificatului de înmatriculare pentru 30 de zile.

Amendă 2.000 de euro și suspendarea permisului auto pe loc, timp de un an: cu ce viteză este interzis să circuli pe autostrăzile din Grecia
Imagine generată cu AI

Șoferii care sunt surprinși circulând cu o viteză mai mare de 200 km/h riscă una dintre cele mai dure sancțiuni prevăzute de Codul Rutier. În această situație, amenda este de 2.000 de euro, iar permisul de conducere este suspendat pe loc pentru o perioadă de un an.

Citește și: O turistă a primit amendă 350 de euro și a rămas fără permis, în Grecia, pentru o greșeală pe care o fac mulți șoferi: „Unii îmi spun să nu plătesc”

Grecia: Noul Cod Rutier penalizează dur greșelile în trafic

Noul Cod Rutier al Greciei a instituit un sistem de sancțiuni extrem de dur, unde recidiva în decursul aceluiași an poate duce la suspendarea permisului de conducere pentru perioade de până la 10 ani.

Capcana utilizării telefonului mobil la volan

Mulți șoferi folosesc telefonul când mașina staționează la semafor sau în ambuteiaje. În Grecia, acest lucru este complet interzis. Telefonul poate fi utilizat doar prin sistem handsfree Bluetooth wireless.

Utilizarea funcției GPS pe telefon este complet legală doar dacă dispozitivul este fixat într-un suport stabil. Ținerea telefonului în mână, chiar și pentru indicații rutiere în mișcare sau staționare temporară, se pedepsește aspru.

  • Prima abatere (fără accident): Amendă de 350 de euro și suspendarea permisului pe 30 de zile.
  • Prima recidivă: Amendă de 1.000 de euro și suspendare 180 de zile.
  • A doua recidivă: Amendă de 2.000 de euro și suspendarea dreptului de a conduce pentru un an.

Dacă provoci un accident din această cauză: Amenda standard este de 350 de euro (30 de zile suspendare), însă prima recidivă cu accident urcă la 2.000 de euro și 4 ani fără permis, iar a doua recidivă înseamnă 4.000 de euro și 8 ani suspendare.

Alcoolemie, semafor și semnul STOP în Grecia

Limitele legale de alcoolemie sunt stabilite la 0,25 mg/l alcool în aerul expirat (sau 0,50 g/l în sânge). Sancțiunile cresc exponențial în funcție de concentrație:

  • 0.50 – 0.80 g/l în sânge: 350 de euro amendă și 30 de zile suspendare. (Recidivele urcă la 1.000 de euro / 2.000 de euro și până la un an suspendare).
  • 0.80 – 1.10 g/l în sânge: 700 de euro amendă și 90 de zile suspendare.
  • Peste 1.10 g/l în sânge: Amendă de 1.200 de euro, suspendarea permisului și a plăcuțelor de înmatriculare pentru 180 de zile, imobilizarea vehiculului și închisoare de la 2 luni la 5 ani. La a doua recidivă, permisul se suspendă pe 10 ani, iar amenda este de 4.000 €.

Trecerea pe culoarea roșie a semaforului aduce o amendă de 700 de euro și 60 de zile de suspendare (la a doua recidivă: 2.000 de euro și un an fără permis). Ignorarea semnului STOP fără accident se penalizează cu 350 de euro și 30 de zile suspendare, iar dacă se soldează cu accident, amenda este de 700 de euro (60 de zile suspendare).

Parcarea pe locurile pentru persoane cu dizabilități

Sancțiunea este extrem de dură încă de la prima abatere: amendă de 150 de euro, reținerea pe loc a permisului și a plăcuțelor de înmatriculare pentru 60 de zile, plus ridicarea imediată a vehiculului. La a doua recidivă, amenda devine 4.000 de euro.

Regula pasagerilor: Când plătești pentru greșeala altuia

Noul Cod Rutier din Grecia introduce responsabilitatea solidară pentru centură și cască.

  • Centura de siguranță: Dacă șoferul nu o poartă, primește 350 de euro amendă și 30 de zile suspendare. Dacă un pasager nu o poartă, amenda de 150 de euro se aplică atât pasagerului, cât și șoferului, chiar dacă cel din urmă avea centura pusă.
  • Casca de protecție (motociclete): Lipsa căștii aduce o amendă de 350 de euro și 30 de zile suspendare. Dacă pasagerul este cel care nu o poartă, sancțiunea se aplică în mod egal și pasagerului, și conducătorului moto.

Din ianuarie 2027: Trusa medicală standardizată devine obligatorie în Grecia

Ministerul Infrastructurii și Transporturilor din Grecia a aprobat o decizie ce va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027, obligând toate vehiculele cu motor (cu excepția celor pe două roți), inclusiv cele ale turiștilor, să dețină o trusă medicală standardizată conform normelor europene DIN 13164/2022.

Trusa trebuie să fie amplasată într-un loc ușor accesibil (nu încuiată), toate materialele trebuie să aibă marcaj CE și să fie în termenul de valabilitate. Este strict interzisă depozitarea altor obiecte în interiorul cutiei medicale. Lipsa noii truse sau nerespectarea celor 16 elemente obligatorii (printre care o pătură izotermică de min. 210×160 cm, două măști FFP2/IIR, feșe elastice, mănuși și foarfecă cu vârf rotunjit) va atrage o amendă de 30 de euro.

Triunghiul reflectorizant și stingătorul omologat rămân, de asemenea, dotări obligatorii.

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