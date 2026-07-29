Ce recomandă autoritățile

Structurile din România din cadrul Ministerului Afacerilor Interne care se ocupă de urgențe, dezastre și protecție civilă – DSU (Departamentul pentru Situații de Urgență) și IGSU (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență) spun că prevenirea incendiilor de vegetație depinde, în mare măsură, de respectarea unor reguli simple de comportament în aer liber, mai ales în perioadele de secetă și de vânt puternic, când acestea pun în pericol vieți omenești, gospodării, terenuri agricole, păduri și habitate naturale. Amploarea fenomenului reiese din datele statistice din ultimii ani: peste 13.000 de incendii de vegetație în 2023, alte mai bine de 20.000 în 2024 și aproximativ 17.000 în 2025.

Aceste cifre reflectă un impact tot mai puternic asupra mediului și siguranței comunităților afectate, aflăm de pe igsu.ro. Astfel, se recomandă ca focul să fie aprins doar în locurile special amenajate, acolo unde riscul de propagare necontrolată este redus la minimum. Odată aprins, focul trebuie supravegheat în permanență, deoarece o rafală de vânt poate răspândi rapid scântei sau jar în vegetația din jur. Înainte de părăsirea locului de campare, jarul trebuie stins complet, cu apă sau cu pământ, pentru a se evita reaprinderea ulterioară.

O altă cauză frecventă a incendiilor de vegetație o reprezintă mucurile de țigări aruncate neglijent în iarbă, în frunziș sau în alte zone cu vegetație uscată. De asemenea, buteliile de gaz și celelalte materiale inflamabile trebuie păstrate la distanță de orice sursă de foc și ferite de expunerea directă la soare, deoarece căldura excesivă le poate face instabile. Nu în ultimul rând, orice urmă de fum sau de flăcări observată în vecinătate trebuie anunțată imediat la numărul unic de urgență 112 pentru ca intervenția echipajelor specializate să se producă înainte ca incendiul să scape de sub control.

Care sunt cele mai expuse locuințe

Autoritățile atrag atenția asupra faptului că o ieșire cu prietenii la un grătar ori la o drumeție de câteva ore prin natură poate deveni periculoasă dacă focul pe care aceștia îl aprind este lăsat nesupravegheat. În zonele cu vegetație, mai ales atunci când bate vântul, flăcările se pot extinde cu repeziciune, iar dacă în apropiere se află zone de camping, cu rulote, autoturisme, butelii GPL sau alte materiale inflamabile, riscurile de incendiu cresc dramatic.

Cele mai expuse case la incendiile de vegetație sunt gospodăriile situate la marginea localităților, în apropierea pădurilor, a pajiștilor uscate ori a terenurilor agricole nelucrate. Majoritatea locuințelor sunt distruse în timpul unui incendiu de vegetație din cauza scânteilor sau jarului purtate de vânt sau a flăcărilor de mici dimensiuni. Din fericire, există o serie de măsuri pe care proprietarii de locuințe le pot lua pentru a reduce riscul producerii de incendii.

Cum îți protejezi locuința în caz de incendiu de vegetație

Numărul incendiilor de vegetație a crescut semnificativ în ultimii ani, iar riscul de producere a unui astfel de fenomen nedorit este o realitate cu care comunitățile trebuie să se obișnuiască. Incendiile pot ajunge rapid la marginea localităților, punând în pericol case și gospodării. De aceea, adoptarea unui comportament preventiv și luarea din timp a unor măsuri de prevenție reprezintă cea mai eficientă formă de protecție a locuinței. Cele mai importante și eficiente intervenții sunt cele realizate la casă și în imediata ei vecinătate.

Acoperișuri și coșuri de fum. Acoperișul este cea mai vulnerabilă componentă a unei case în caz de incendiu de vegetație, în special cele acoperite cu șindrilă din lemn, motiv pentru care este recomandată folosirea materialelor rezistente la foc, precum fibrociment, tablă, argilă sau țiglă, care sunt mai rezistente la foc. Golurile de sub țigle sau de sub șindrilă trebuie astupate pentru a bloca pătrunderea scânteilor purtate de vânt, iar frunzele, acele de conifere și alte resturi vegetale de pe acoperiș trebuie îndepărtate periodic, pentru a preveni aprinderea lor. În ceea ce privește coșurile de fum, se recomandă acoperirea ieșirilor coșului și ale burlanului sobei cu o plasă neinflamabilă, din metal, cu ochiuri de minimum 9,5 mm și maximum 12,7 mm, pentru a împiedica scânteile să scape și să provoace un incendiu. De asemenea, în sezonul cu risc ridicat de incendiu, când șemineul nu este folosit, se recomandă închiderea clapetei coșului de fum.

Ventilații și ferestre. Grilajele de ventilație trebuie protejate cu o plasă metalică incombustibilă, rezistentă la coroziune, cu ochiuri de 1,6 mm până la 3,2 mm, pentru a împiedica pătrunderea scânteilor. Plasele din fibră de sticlă sau din plastic sunt de evitat, întrucât se pot topi. Este recomandată și înlocuirea grilajelor existente cu unele omologate, rezistente la flacără și la scântei. În plus, trebuie avut în vedere că astfel de modificări pot reduce fluxul de aer și ventilația podurilor și a spațiilor de sub pardoseală, motiv pentru care se recomandă consultarea autorității locale de construcții în privința cerințelor de ventilație și angajarea unui contractor autorizat pentru realizarea lucrărilor. În ceea ce privește ferestrele, acestea ar trebui să aibă geam dublu, cu cel puțin un strat de sticlă securizată termic, rezistentă la spargerea provocată de căldura incendiului. Se recomandă limitarea dimensiunii și a numărului ferestrelor orientate spre suprafețe întinse de vegetație pentru a reduce expunerea la căldura radiantă, precum și montarea de plase la toate ferestrele care se pot deschide, pentru a opri scânteile și jarul și pentru a diminua transferul de căldură.

Pereți și terase. Trebuie evitate materialele de fațadă inflamabile, fiind recomandate tencuiala, fibrocimentul sau lemnul tratat special împotriva focului. Acestea trebuie aplicate de la fundație până la nivelul acoperișului pentru o protecție completă. Terasele exterioare ar trebui construite din materiale rezistente la foc sau materiale compozite certificate pentru utilizare în zone cu risc de incendiu. În spațiul de sub terasă nu trebuie ținute materiale inflamabile pentru a crea o zonă rezistentă la scântei. La terasele amplasate deasupra unor pante se recomandă crearea unui spațiu defensiv dedesubt, care să împiedice propagarea în sus a flăcărilor.

Copertine și streșini. Copertinele de la terase ar trebui realizate din aceleași materiale rezistente la aprindere folosite și la acoperiș. Streșinile și cornișele trebuie închise cu materiale rezistente la aprindere sau ignifuge, pentru a preveni pătrunderea scânteilor.

Garaje și garduri. În garaj este recomandat să păstrezi la îndemână un stingător de incendiu și uneltele de bază pentru intervenție: o scară suficient de lungă pentru a ajunge pe acoperiș, o lopată, o greblă și o găleată pentru apă. Dacă sunt automate, ușile de garaj ar trebui echipate cu baterii de rezervă pentru a rămâne funcționale în caz de pană de curent, iar în jurul și sub ele se recomandă aplicarea unor garnituri etanșe care să blocheze pătrunderea scânteilor. În privința gardurilor, porțiunea care se conectează la casă trebuie realizată din materiale ignifuge, pentru a preveni propagarea focului către clădire.

Adrese și căi de acces. Adresa locuinței tale trebuie afișată astfel încât să poată fi văzută dinspre stradă de către echipele de intervenție, iar denumirile străzilor și indicatoarele trebuie să fie vizibile la toate intersecțiile din comunitate. Pe aleile de acces și pe drumurile secundare trebuie menținută o distanță de cel puțin trei metri de vegetație pe fiecare parte, iar porțile să se deschidă spre interior și să fie suficient de largi pentru ca vehiculele de intervenție să poată intra în curte. În plus, ramurile aflate deasupra căilor de acces trebuie tăiate, iar gazonul trebuie menținut scurt și bine udat.

Jgheaburi și rezerve de apă. Jgheaburile trebuie curățate periodic pentru a preveni acumularea de resturi vegetale care ar putea lua foc de la scântei, iar montarea unei margini metalice ignifuge la marginea acoperișului oferă o protecție suplimentară. Capacele de protecție ignifuge pentru jgheaburi reduc atât riscul de aprindere, cât și necesitatea întreținerii. În privința rezervelor de apă, se recomandă instalarea unor furtunuri suficient de lungi încât să acopere toate zonele proprietății, inclusiv acoperișul și terasele. De asemenea, ia în calcul instalarea unor pompe pentru piscine sau fântâni pentru a suplimenta rezervele de apă în caz de incendiu, notează readyforwildfire.org.

Regula celor 30 de metri care îți poate salva casa

Modul în care este amenajată locuința și spațiul din jurul ei determină, în mare măsură, dacă un incendiu de vegetație poate ajunge până la casă și o poate distruge. Spre deosebire de inundații, uragane sau cutremure, există măsuri simple și adesea puțin costisitoare prin care siguranța locuinței și șansele ei de a rezista unui incendiu pot fi crescute considerabil. Pentru zona cuprinsă între 10 și 30 de metri de casa ta, se recomandă ca husele mobilierului de curte să fie strânse atunci când nu sunt folosite, în timp ce grilajele de ventilație trebuie protejate, iar spațiul de sub terase este bine să fie închis astfel încât vegetația și resturile să nu se poată acumula, iar scânteile să nu poată pătrunde.

Piatra, cimentul, dalele și gazonul verde pot fi folosite pentru a crea în jurul casei o „zonă liberă”, care să împiedice incendiile să ajungă la clădire. Crengile copacilor este recomandat să fie tăiate până la o înălțime de doi metri sau mai mult, astfel încât un incendiu de teren să nu le poată aprinde. Toți copacii, iarba înaltă, arbuștii, buștenii, crengile și acele de conifere aflate pe o rază de 10 metri de casă trebuie îndepărtate, fiind periculoase în caz de incendiu, iar lemnul de foc e indicat să fie depozitat la o distanță de cel puțin 10 metri de casă. Nu în ultimul rând, copacii trebuie răriți, păstrându-se o distanță de 3-6 metri între coroane, pe o rază de cel puțin 30 de metri de casă. Prin această măsură se reduce viteza și distanța pe care se poate propaga un incendiu, relatează fireandemergency.nz.

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