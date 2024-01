Anul trecut, Ioana Grama, care e creator de continut pe rețelele de socializare, s-a mutat într-un nou apartament la Cluj, acolo unde e stabilită. Pe rețelele de socializare, ea și-a ținut fanii la curent cu renovarea locuinței sale, care e mai spațioasă decât cea veche.

Încă de la început, ea a atras atenția cu bucătăria sa. Pe comandă, Ioana Grama are o bucătărie inovatoare, care se transformă într-un singur dulap cu uși mari, astfel că nu se mai observă ce are în interior, blatul, plita, hota sau polițele.

Pe Instagram, ea a postat un clip video unde și-a prezentat pas cu pas bucătăria. A arătat cum e compartimentată, dar și cum o transformă într-un simplu dulap. „Bine ați venit la mine în bucătărie! M-am gândit să fac un video în exclusivitate despre bucătăria asta minunată, care merită toate laudele, de fiecare dată primesc întrebări. Să începem cu design-ul, care a fost gândit de Ada, prietena mea.

Ea s-a gândit al faptul că sunt creator de conținut și a vrut să am mai mult decât o simplă bucătărie. Așadar,a gândit aceste uși glisante cu care mă pot juca, pot ascunde bucătăria, le pot lăsa întredeschise sau pe care le pot ascunde”, a povestit ea pe Instagram.

Ioana Grama: „Nu e o mobilă mare, dar e o mobilă foarte încăpătoare”

Și a continuat: „Materialele pe care le-am folosit pentru această bucătărie superbă sunt ceramica și furnirul natural pe care noi l-am vrut riflat și îmi place la nebunie faptul că culorile diferă în funcție de bucata de lemn. (…) Vreau să vă arăt și cum e compartimentat. Aici am frigiderul, pe care nu o să îl deschid pentru că nu se știe ce am înăuntru, și am vrut musai să am separat congelatorul, deși nu sunt genul care să își pună multe în congelator, iată că acum l-am umplut.

Aici am cuptorul încorporat, aici am clasicul dulap de sub chiuvetă cu gunoiul, aici am trei sertare, apoi plita cu hotă, mașina de spălat vase, iar ultimele trei dulapuri le-am salvat pentru veselă, apoi am oalele, tigăile, ca o gospodină adevărată ce sunt, iar ultimul e dulapul cu sertare. (…) Nu e o mobilă mare, dar e o mobilă foarte încăpătoare”.

Cât costă bucătăria Ioanei Grama

Sute de mii de vizualizări a strâns pe Instagram și pe TikTok bucătăria Ioanei Grama. Astfel, fanii au fost curioși să afle căt a costat piesa de mobilier. Ea nu a zis un preț, i-a îndemnat pe urmăritori să meargă la firmea unde ea a comandat-o.

„Fiind mobilier la comandă, prețul diferă în funcție de mărime, materiale și complexitate. Nu este o mobilă ieftină, însă dacă vrei să știi prețurile, le poți scrie celor de la linia să îți facă o oferta pt spațiul și dorințele proprii.

Eu am ales finisaje și sisteme premium și nu aș vrea să va faceți o idee greșită despre preț. Mai mult, întotdeauna mobilierul customizat va fi mai scump decât mobilierul de serie ceea ce este și normal”, a mai zis ea pe Instagram.

