Terenul din maramureș se întinde pe o suprafață de 1000 de metri pătrați. Acesta este înconjurat de mult spațiu verde și o livadă care le oferă prilejul de a se bucura de natură.

Tot aici și-au botezat și fetițele, întrucât Maramureșul a devenit un loc de suflet pentru ei.

„Suntem la căsuța noastră, în Maramureș. Am făcut, recent, actele pentru terenul pe care l-am cumpărat. Avem de toate, verdeață, grădină, livadă. Seara mergem pe deal să vedem apusul. Peisajul e mirific, respirăm aer curat.

Cele mici se simt foarte bine aici. Va fi căsuța noastră de vacanță, unde intenționăm să petrecem mult timp. Căsuța are momentan doar 2 camere, dar o vom renova, îi vom face și mansardă. Vom păstra însă arhitectura, stilul vechi al acesteia”, mărturisea Laura Cosoi pentru Playtech, cu ceva timp în urmă.

Înainte să devină proprietarii terenului din Maramureș, Laura Cosoi spunea că își dorește să petreacă cât mai mult timp în acea zonă.

„Noi nu avem rude în Maramureș. Familia noastră are acolo ceva, un cuib, și să sperăm că vom ajunge să călătorim cât mai mult în Maramureș și să stăm cât mai mult acolo. Cred că prima oară când am vizitat Maramureșul, i-am zis lui Cosmin că aș vrea să am o casă acolo și apoi el mi-a făcut socoteala și a zis că nu rentează. “Hai să vedem dacă ne mai întoarcem!”

Și după aceea n-am cam tot întors și am început să ne atașăm. Și când am împlinit eu 35 de ani, dacă nu mă înșel, am primit cadou de la el o casă veche de lemn, pe care am recondiționat-o. Am mai luat încă una, am cumpărat și un teren și tot așa. Suntem încă în “in the making”, ca să spun așa, pentru că nu e prioritar acest proiect pentru noi. Avem altele în București”, spunea Laura Cosoi pentru Ciao.



