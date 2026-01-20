Casa lui Gino Iorgulescu din Primăverii a fost din nou în centrul atenției, după ce DJ-ul Silviu Andrei a vorbit deschis despre această locuință impresionantă în ediția „Dan Capatos Show” din 19 ianuarie 2026. Invitat în emisiune, Silviu Andrei – bun prieten și fost coleg cu Dan Capatos – a rememorat perioada în care l-a vizitat pe Mario Iorgulescu și a avut ocazia să vadă din interior una dintre cele mai luxoase proprietăți din București.

O vilă impunătoare în Primăverii

Potrivit relatărilor făcute în platou, locuința familiei Iorgulescu din Primăverii era una extrem de mare și elegantă, impresionând încă de la prima vedere. Vila dispune de șase dormitoare și șase băi, spațiile fiind generoase și atent compartimentate. Interiorul era completat de numeroase obiecte de artă, care ofereau casei un aer sofisticat și exclusivist.

„Vă arătam și locuința lui Mario în care a trăit. Casa este una dintre cele mai importante proprietăți din România. Haideți să ne uităm un pic. Este casa din Primăverii, noi aveam o idee despre această casă cu totul altfel conturată. Există și astfel de case. Este una dintre cele mai frumoase case din București. Am ajuns în ea când Mario era cuminte, eu l-am cunoscut în ambele moduri”, a spus Dan Capatos.

Detalii din interiorul casei

În emisiune au fost prezentate și imagini cu locuința de lux, care au confirmat descrierile făcute de invitat. Camerele largi, finisajele premium și decorațiunile atent alese transformau vila într-un adevărat reper al zonei Primăverii, una dintre cele mai exclusiviste din Capitală.

„A fost un cadru restrâns, de asta nu am mers la restaurant. Am lăsat mașina acolo și am plecat târziu. În livingul mare am stat, știu că Gino a apărut de la un balcon. Mario era o gazdă deosebită. Are niște servitori care se ocupă și căutau un om să ne mai dea niște mezeluri și râdeam că nu mai găsea pe nimeni în casa aia mare. E o casă cât un stadion. Am fost și în cea de la Snagov. Casa de acolo e altfel, curtea foarte mare, era un foișor în care ne strângeam, pe malul lacului. Casa de la Snagov, nu știu, nu am intrat, nu rețin. Ca orice om care a locuit la bloc, casa e superbă”, a spus Silviu Andrei.

Proprietățile familiei Iorgulescu

Pe lângă vila din București, Silviu Andrei a amintit și de casa din Snagov, unde familia obișnuia să petreacă timp alături de prieteni. Acolo exista un foișor spațios, locul în care se adunau mai multe persoane.

Una dintre proprietăți – care, potrivit spuselor din emisiune, are tot șase băi și șase dormitoare – se află în prezent la vânzare, contextul fiind legat de problemele cu care se confruntă familia Iorgulescu în ultimii ani.

„Șase băi, șase dormitoare, util 2.000 de metri pătrați. E o superbitate de casă, care, din cauza problemelor, e scoasă la vânzare. L-a costat procesul pe Gino. Casa din Snagov e pierdută, nu cred că Gino voia să fie atât de speculat. Zece milioane de euro, dar ar accepta și opt milioane”, a declarat Capatos.

Silviu Andrei a completat: „Casa e un obiect de artă, are niște obiecte superbe acolo. E foarte trist că Gino trece prin cumpăna asta din viața lui și a copilului, când cel mai drag om i-a făcut asta. E groaznic”.

