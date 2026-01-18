Aproape de împlinirea vârstei de 56 de ani, Dana Săvuică a ales să vorbească deschis despre acceptare, maturitate și schimbările profunde din viața unei femei. În imaginile publicate, vedeta apare relaxată, într-un cadru de vacanță, bucurându-se de soare și de mare. Fotografiile transmit o stare de liniște și echilibru, iar apariția ei în costum de baie este una naturală, fără artificii, exact așa cum vedeta a ales să se arate: autentică și împăcată cu sine.

Dana Săvuică: „Ca femeie, te lupți ca aceste stări să treacă neobservate”

Alături de imagini, Dana Săvuică a transmis un mesaj profund, în care a vorbit despre vârstă, feminitate, menopauză și pragurile dificile pe care le-a depășit de-a lungul vieții. „Mai e puțin și împlinesc 56 de ani. Știu. Ca femeie, nu e ușor să îți accepți vârsta. Iar sub fațada feminină, zâmbitoare, se ascund de multe ori tristeți, regrete, uneori furie pe timpul care trece, pe frumusețea care dispare…

Eu întotdeauna am încercat și, de multe ori, am reușit să ignor stările care țin, de fapt, de mindset, cumulate cu schimbări hormonale ce apar din cauza stresului, alimentației neadecvate, lipsei somnului și, nu în ultimul rând, menopauzei. Ca femeie, te lupți ca aceste stări să treacă neobservate. Sunt subiecte tabu. 🤫

Acum, uitându-mă în urmă la anii care au trecut, îi pot clasifica după pragurile peste care am trecut mai greu. Primul prag a fost când am început să fiu femeie. Nu mai eram copil, iar durerile, crampele și stresul de a nu mă păta în văzul lumii, la școală, îmi dădeau anxietate și transpirație în fiecare lună. Al doilea prag a fost când am aflat că aveam niște chisturi ovariene și că probabilitatea de a avea copii era foarte mică.

„Am rămas ca prin miracol însărcinată, am păstrat copilul”

De aceea, când am rămas ca prin miracol însărcinată, am păstrat copilul, care este și singurul, de altfel. Aveam 23 de ani. Al treilea prag a fost operarea chisturilor și oprirea funcțiilor ovarelor, prin micșorarea lor din cauza chisturilor. Adio, copii. Al patrulea a fost intrarea la menopauză, care a venit cu semnale încă de la 47 de ani. Și ce legătură are această poveste cu imaginile postate?

Când am intrat la menopauză, doctorul ginecolog mi-a spus următorul lucru: Femeia ajunsă la maturitate va începe să se simtă precum deșertul. Va avea bufeuri, pielea i se va usca, se va deshidrata ușor, așa că ea trebuie să se apropie de mare. Proprietățile saline fac minuni pentru corpul femeii, sunetul valurilor și ritmicitatea lor o calmează, iar razele soarelui îi dau vitalitate. Așa că aceste cuvinte au fost ca un declic în mintea mea: să călătoresc și să urmăresc marea și soarele”.

Prin acest mesaj și prin imaginile din vacanța în Bahrain, Dana Săvuică oferă un exemplu de asumare și maturitate, vorbind deschis despre subiecte considerate încă sensibile.

