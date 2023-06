Pe Facebook, Delia a distribuit mai multe imagini cu ea în prim plan, din jacuzzi. Artista poartă un costum de baie întreg, roz cu alb, care îi lasă formele la vedere. Foarte sexy și provocatoare, cântăreața a pozat fără inhibiții și le-a arătat și fanilor fotografiile.

Aproape 8.000 de aprecieri au strâns pozele la doar trei ore de la postare, dar și sute de comentarii. Unii fani au apreciat-o pentru felul în care arată, alții au criticat ipostaza în care a pozat. „Ce corp! Este prima dată când te văd în această ipostază și arăți super. (…)

Doar tu inginerești!!! Bravo! Ești senzațională!!! Se cunoaște că ai un echilibru în viață ta și că te bucuri de viață! (…) Pe când una nud?…bănuiesc că e următorul pas! (…) Superbă și complexă, toată admirația (…) ”

Și-a pus și ea poze de om normal. Ce s-o fi-ntâmplat? (…) Toate cele bune pentru o frumusețe și un salut cu mare drag și mult succes în continuare în tot ceea ce faci”, sunt câteva dintre comentariile urmăritorilor la pozele în costum de baie postate de Delia.

Delia Matache, adevărul despre intervențiile estetice pe care le are

În vârstă de 41 de ani, Delia Matache arată impecabil și multe dintre admiratoarele sale au vrut să afle care este secretul ei. Artista a decis să vorbească public despre intervențiile estetice, un subiect sensibil pentru multe vedete, care aleg să fie discrete cu schimbările pe care și le fac.

Cântăreața, care face parte din juriul show-ului „iUmor”, nu este împotriva intervențiilor estetice atât timp cât sunt făcute cu limită. Delia Matache a recunoscut că a apelat la medicul estetician și și-a mărit buzele cu acid hialuronic. De asemenea, ea este de acord cu botoxul în locul cremelor antirid.

„Mi-e botoxul mi se pare… decât să dai banii pe o cremă antirid, mai bine îți rezolvi problema. Dar botoxul nu te face mai frumos, ci doar îți blochează un mușchi. Acidul hialuronic la nivelul feței nu am încercat și cum îmi arată mie simetria naturală a feței, nu cred că am nevoie. N-aș avea nevoie de bărbie sau de pomeți. La buze am încercat, mi se pare drăguț să fie mai pline, dar totuși nu exagerat.

Cam atât, lasere și alte tratamente nu am încercat, însă aș vrea să încerc. Mi se pare că sunt în urmă rău la capitolul ăsta. Bine, nici nu am răbdare de așa ceva prea mult. Prefer să-mi fac acasă măști”, a declarat Delia pe contul ei personal de TikTok.

Artista a mărturisit că și-ar dori să își opereze nasul, însă nu are curaj să facă acest pas momentan. Delia și-ar dori un nas mai în vânt: „Ce vreau să îmi fac, dar nu am curaj (n.r. nasul). E un pic așa, îl urăsc uneori. N-am curaj. El e ok așa cum e, dar ar putea să fie mai frumos, mai în vânt”.

