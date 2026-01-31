În ultima perioadă, Dorian Popa a făcut schimbări majore în viața personală. Are o nouă iubită și trece printr-o schimbare fizică de proporții.

Imagini la bustul gol

Artistul a revenit acum în atenția publicului cu o nouă apariție care nu a trecut neobservată. Imaginile postate online îl arată într-o formă fizică diferită față de cea cu care și-a obișnuit fanii, iar detaliile din descriere au dat naștere la interpretări și discuții aprinse.

Într-una dintre fotografiile distribuite în mediul online, artistul apare la bustul gol, într-o fotografie de tip selfie realizată în oglindă. Se observă o siluetă mult mai definită, cu abdomenul lucrat și brațe tonifiate, semn clar al unei scăderi semnificative în greutate.

Poartă o șapcă neagră întoarsă invers, un ceas masiv la mână și lenjerie sport, iar imaginea transmite o stare de încredere și disciplină. Postarea a fost însoțită de descrierea: „88 👴”, detaliu care i-a pus pe gânduri pe urmăritori. Unii au interpretat numărul ca fiind anul nașterii, 1988, în timp ce alții au speculat că ar putea fi vorba despre greutatea sa actuală, în kilograme.

Cum au reacționat fanii

Reacțiile fanilor au apărut imediat. Un mesaj apreciat a fost: „Să înceapă a doua parte a vieții 💪💪💪, mai sănătos și mai plin de bucurii decât prima 😅”, la care artistul a răspuns scurt: „Pupă, fratele”. Un alt urmăritor l-a întrebat direct: „Ai folosit și tu injecțiile alea pentru slăbit? Dar nu aveai nevoie…”.

Răspunsul a venit prompt și clar: „Nu… doar am schimbat ceva la modul meu de viață, ce m-a ajutat să scap de niște kilograme artificiale 🙏”. Un alt fan a comentat atât transformarea fizică, cât și intervenția estetică: „De la câte kilograme ai început să dai jos, Johnule? Operația la nas e super reușită și era necesară cu noul fit pe care l-ai ales. Bravo, ai gândit totul la vârsta potrivită și la momentul potrivit! 👏👏👏💪👍✌🙏 New wife, new life… BETTER LIFE! ✌😜💪”.

Vizibil impresionat, artistul a răspuns: „Wow, ce vorbe frumoase… MULȚUMESC MULT, Vio 🙏 sănătate și ție și celor dragi ție”.

Recent, Dorian Popa a dat de înțeles că el și noua iubită își doresc să devină părinți, de aceea ar fi renunțat la stilul de viață anterior. „Poate vedeți și voi că am vreo 7-8, poate chiar 10 kilograme în minus. Este revergorarea de jumătate de viață. În primul rând, uite, dacă vrei să-ți dau și o de-asta… Șoc, șoc, șoc și groază! Dorian Popa se pregătește și de copil! O țin până când va fi și cel de-al treilea membru al familiei“, a declarat Dorian Popa într-un podcast.