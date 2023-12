Un proiect la care a visat ani de zile și de care acum se poate bucura din plin, dressing-ul Elei Crăciun a fost conceput special de un arhitect în complet acord cu preferințele celebrei mămici.

,,Este un vis! Recunosc că a ieșit mult mai bine decât mă așteptam. Aproape că mă ciupesc de fiecare dată când intru în propriul meu dressing.

Mă simt ca o vedetă de la Hollywood, bine, fără garderoba lor de milioane de dolari, evident. Pentru mine este ceva extraordinar. Acum chiar îmi pot configura zilnic toate ținutele mult mai ușor, pentru că este totul la vedere. Mai mult decât atât, am descoperit cu ocazia asta genți de care uitasem cu desăvârșire. Sunt foarte norocoasă și fericită deopotrivă de acest nou început”, a declarat Ela Crăciun plină de entuziasm.

Cel mai valoros obiect din întregul său dressing este o geantă de designer primită în dar de la soțul său. Dacă toți fanii îndrăgitei mămici sunt familiarizați de ceva vreme cu pasiunea ei pentru dulciuri, se pare că aceasta nu este unica slăbiciune a Elei Crăciun. Pantofii sunt, de asemenea, în topul preferințelor sale și nu le poate rezista, motiv pentru care propria sa colecție a ajuns deja să numere zeci de perechi de încălțări.

,,Este un cadou tare drag mie, un accesoriu cu totul și cu totul special și asta nu neapărat pentru că este o geantă de designer, ci pentru că este un cadou de la soțul meu, care ocupă acum un loc de cinste în dressingul meu”, a declarat Ela Crăciun.

Ela se pregătește intens pentru sărbătoarea Crăciunului

Responsabilă de designul întregii case este Diana Nicolaie, arhitectul care a pus suflet și în conceperea acestui dressing demn de vedetele de la Hollywood.

După ce a așteptat ani de zile finalizarea casei visurilor sale, Ela Crăciun se pregătește acum să petreacă primul Crăciun în noul ei cămin și intenționează să își decoreze propria casă ca în filme.

,,Pentru mine, Crăciunul cred că este cel mai frumos moment al anului. Chiar dacă și anul acesta vom pleca după prima zi de Crăciun în vacanță, am de gând să mă bucur de tot ce are de oferit această sărbătoare.

Având în vedere că am așteptat ani de zile să mă bucur de iarnă în noua casă, m-am gândit să decorez totul ca în basme. Vreau să simțim cu toții spiritul sărbătorilor și să ne exprimăm toată recunoștința față de noul nostru cămin, în care îmi doresc încă de acum să ne bucurăm de momente cât mai frumoase”, mărturisește Ela Crăciun.

Vacanță în Sri Lanka în ziua de Crăciun

Celebră pentru călătoriile ei în destinații exotice, de această dată, faimoasa autoare a cărților fenomen „9 luni fără griji” și „12 luni fără griji” este determinată să ajungă în Asia, mai exact în Sri Lanka, o destinație pentru care în trecut a fost nevoită să își schimbe planurile. Acum speră să își poată duce la bun sfârșit planurile și să se bucure de relaxare în decorurile exotice oferite de Sri Lanka.

,,Cel mai probabil, dressingul meu va adăposti anul acesta și cadourile copiilor, însă nu pot decât să mă bucur și de această nouă utilitate. Imediat după masa în familie vom pleca și anul acesta într-o destinație exotică.

Am ales să mergem în Sri Lanka, așa că suntem tare nerăbdători să descoperim și acest colț din Asia. Este a doua oară când încercăm să ajungem acolo, pentru că anul trecut am fost nevoiți să renunțăm la vacanță. Cineva din grupul nostru avea Covid și atunci am anulat totul, așa că suntem cu atât mai nerăbdători să ajungem acolo.”, a concluzionat Ela Crăciun.

