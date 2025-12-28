Kremlinul a oferit o primă reacție prin intermediul consilierului de politică externă Iuri Ușakov. Potrivit lui Ușakov, Donald Trump ar fi de acord cu Vladimir Putin nu doar cu privire la retragerea armatei ucrainene din Donbas, ci și cu privire la respingerea ideii ținerii unui armistițiu în vederea organizării unui referendum privind pretențiile teritoriale formulate de regimul de la Moscova.

„Rusia și Statele Unite împărtășesc punctul de vedere conform căruia propunerea ucraineană și europeană a unei încetări temporare a focului sub pretextul pregătirii unui referendum sau sub alte pretexte nu va face decât să prelungească conflictul și să antreneze o reluare a ostilităților”, a declarat consilierul lui Putin, citat de AFP.

Ușakov a cerut Ucrainei să „ia o decizie curajoasă” și să-și retragă trupele din Donbas pentru „a pune capăt” războiului, deși Vladimir Putin a susținut sâmbătă că nu este interesat de această chestiune.

„Trump a arătat că trebuie pus capăt războiului cât mai rapid posibil, pentru că aceasta ar deschide perspective de cooperare impresionante cu Ucraina și Rusia”, a insistat el, permițându-și să vorbească în numele președintelui american.

Ușakov a mai spus că „ansamblul discuției s-a desfășurat într-o atmosferă amicală”, iar Putin și Trump „au convenit să discute din nou la telefon după întrevederea dintre președintele american și (președintele ucrainean Volodimir – n.r.) Zelenski”.

Donald Trump a anunțat mai devreme că a avut duminică o discuție telefonică „foarte productivă” cu Vladimir Putin, cu mai puțin de două ore înainte de întâlnirea prevăzută la Mar-a-Lago, Florida, cu Volodimir Zelenski.

Ultima discuție cunoscută dintre Donald Trump și Vladimir Putin a avut loc la jumătatea lunii octombrie, la cererea Kremlinului, cu o zi înainte de vizita lui Volodimir Zelenski la Casa Albă. După această discuție, Trump nu a mai oferit Ucrainei temutele rachete Tomahawk și a anunțat o întâlnire cu Putin la Budapesta, care nu a mai avut loc până la urmă.

După întrevederea de la Mar-a-Lago, Donald Trump și Volodimir Zelenski vor avea o discuție telefonică cu un grup de lideri europeni.

Întâlnirea de duminică dintre Zelenski și Trump se va concentra pe proiectul planului de pace pe care liderul ucrainean l-a făcut public săptămâna aceasta, pe garanțiile de securitate bilaterale pe care Washingtonul le-ar putea oferi, precum și pe un acord economic, notează AFP.