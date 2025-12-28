Soția a cerut sfaturi pe Reddit

O soție supărată a solicitat sfaturi pe Reddit, exprimându-și nemulțumirea că soțul ei refuză să-i spună cât câștigă. Postarea originală a fost ștearsă ulterior, relatează New York Post.

Cei doi sunt împreună de 9 ani și căsătoriți de un an. Femeia a explicat că soțul ei a fost dintotdeauna discret în privința veniturilor. Deși s-ar fi așteptat ca acest lucru să se schimbe odată cu căsătoria, bărbatul continuă să gestioneze toate finanțele cuplului, în timp ce ea se ocupă de gospodărie și aprovizionarea casei.

„Am părut să ne adaptăm la această situație fără probleme”, a scris ea în postare.

„Nu mi-a spus niciodată cât câștigă anual sau detalii despre finanțele sale”.

Soțul ei a cumpărat o casă fără ca ea să fie implicată

Un episod care a atras atenția femeii a fost când soțul ei a cumpărat o casă nouă fără a o implica deloc în proces.

„A spus că este o surpriză”, a explicat ea.

„Am vizitat casa înainte și mi-a plăcut foarte mult, deci nu a fost o problemă, dar m-a deranjat că nu am fost implicată în luarea deciziei”.

În ciuda lipsei de transparență, soția a început să țină evidența cheltuielilor proprii, plătindu-și singură anumite nevoi. Totuși, ea continuă să nu aibă acces la informații despre veniturile soțului sau conturile bancare. Acesta i-a spus doar să presupună, pe baza bunurilor pe care le dețin, că el câștigă suficient pentru amândoi.

„I-am spus că înțeleg, dar dacă urmează să avem un copil și să depind mai mult de el, aș vrea să știu exact cum stăm financiar. El spune că nu este important și că aș putea să le spun altora”, a adăugat femeia.

Comentariile utilizatorilor Reddit au fost dure

„Acestea sunt lucruri pe care ar fi trebuit să le discutați înainte de căsătorie, dar mai bine mai târziu decât niciodată. Este foarte suspect că refuză să te implice în finanțele lui”, a scris un utilizator.

Un alt comentator a oferit un sfat direct: „Găsește-ți un loc de muncă full-time. Asigură-te că nu rămâi însărcinată. Fugi”.

În plus, un alt utilizator a avertizat-o: „Nu rămâne însărcinată dacă nu te pune pe conturile bancare. Acesta ar putea fi modul lui de a te controla financiar”.