Paradă cu zeci de mașini, tractoare și excavatoare împodobite de Crăciun, organizată la Galați

Vehicule festive au adus spiritul sărbătorilor pe străzile comunei Corod, din Galați. Potrivit TVR Info, obiceiul, împrumutat din țări precum Italia și Spania, a devenit o tradiție anuală, atrăgând numeroși localnici să admire parada și să surprindă momentul în imagini.

Locuitorii de toate vârstele ai comunei au participat cu entuziasm la eveniment, colindând pe străzi cu mașini, tractoare, motociclete și chiar excavatoare, toate decorate festiv cu luminițe de Crăciun și beteală. Muzica de sărbătoare și voia bună au completat atmosfera de sărbătoare.

Ce spun organizatorii despre parada tradițională de Crăciun din Galați

Organizatorii au declarat: „Este deja o tradiție ca în fiecare an, zeci de vehicule să participe la această paradă, spre bucuria comunității”.

Pe parcursul anilor, numărul participanților a crescut, iar pregătirile pentru acest eveniment necesită un efort considerabil. Spectacolul a fost răsplătit cu entuziasmul localnicilor, care au ieșit pe drumul principal pentru a admira vehiculele strălucitor împodobite și pentru a se bucura de spiritul sărbătorilor.

O șoferiță din Târgu Jiu și-a împodobit mașina de Crăciun

Anul acesta, mai mulți șoferi din România au decis să își împodobească mașinile cu luminițe de Crăciun. Spre exemplu, o șoferiță din Târgu Jiu și-a împodobit mașina cu luminițe de Crăciun, coarne și un nas roșu de ren, circulând pe străzile orașului, iar un clip viral pe TikTok a stârnit reacții mixte, de la aprecieri pentru donațiile făcute copiilor până la întrebări despre legalitate.

Femeia este cunoscută în oraș pentru gesturile caritabile, mergând cu mașina decorată pentru a aduce bucurie copiilor.

Un bărbat din Bihor a împodobit o Dacia 1310 cu sute de beculețe de Crăciun

Un bihorean din Oradea a împodobit o Dacia 1310 cu peste 100 de beculețe de Crăciun și a circulat prin oraș, videoclipul devenit viral pe TikTok stârnind reacții pozitive pentru aspectul spectaculos, dar și glume despre amenzi și comentarii ironice precum „costă mai mult instalația decât mașina”.

Internauții au lăudat gestul pentru vibe-ul festiv, localnicii raportând că l-au văzut în centru și la Lotus, deși unii au avertizat asupra riscurilor legale, alături de aprecieri precum „superbă, dar grijă că unii nu te iartă”.

Codul Rutier (art. 13 H.G. nr. 1391/2006) interzice lumini neomologate, riscând amenzi de 1.320 de lei și reținerea certificatului de înmatriculare, ca în cazul unui șofer din Vâlcea amendat pentru un BMW decorat.