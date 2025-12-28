Dar dincolo de scenă și studioul de înregistrări, Bianca s-a lovit de o provocare pe care orice bucureștean o cunoaște: traficul! În urmă cu un an și-a adus mașina în Capitală, însă a realizat rapid că nu mai există nicio plăcere în condus când 3 kilometri îi faci în 40 de minute și locurile de parcare sunt o vânătoare zilnică. Așa că a găsit o soluție: și-a lăsat mașina și s-a urcat pe motocicletă!

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

„Îmi era dor de senzația de a conduce, de libertatea aia pe care mașina nu ți-o mai dă în București. Cu motocicleta am regăsit entuziasmul de la început”, a spus artista, care s-a apucat de școală și se pregătește de examen. Ea a afirmat cu umor că e mai emoționată decât la admiterea la facultate.

Îndrăzneață și sinceră, artista nu se sfiește să vorbească despre probleme din trafic: de la șoferi distrași de telefon, la lipsa de respect față de motocicliști. „O motocicletă în plus e o mașină în minus. E win-win”, a adăugat Bianca Tilici, convinsă că schimbarea pornește de la fiecare dintre noi.

Iar în timp ce învață să fie una cu motorul, artista rămâne una cu muzica! Bianca Tilici a lansat piesa „Spune-mi cum”, o poveste cu emoție sinceră și refren puternic, care aduce fanilor exact ce iubesc la ea: autenticitate, vulnerabilitate și energie.