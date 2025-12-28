„Tocmai am avut o conversație telefonică bună și foarte productivă cu președintele rus Putin înainte de întâlnirea mea de la ora 13:00 (ora SUA) cu președintele ucrainean Zelenski”, a scris Donald Trump pe platforma sa Truth Social, fără a oferi alte detalii.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat această informație într-o discuție cu agenția de presă de stat TASS.

Liderul republican de la Casa Albă a vorbit despre posibilitatea unei noi discuții telefonice cu Vladimir Putin în contextul vizitei lui Volodimir Zelenski la reședința sa de la Mar-a-Lago, Florida. „Economia lor (rușilor – n.r.) este într-o stare proastă, foarte proastă”, a spus Donald Trump, care pune presiuni pentru încheierea războiului din Ucraina.

Ultima discuție cunoscută dintre Donald Trump și Vladimir Putin a avut loc la jumătatea lunii octombrie, la cererea Kremlinului, cu o zi înainte de vizita lui Volodimir Zelenski la Casa Albă. După această discuție, Trump nu a mai oferit Ucrainei temutele rachete Tomahawk și a anunțat o întâlnire cu Putin la Budapesta, care nu a mai avut loc până la urmă.

Întâlnirea de duminică dintre Zelenski și Trump se va concentra pe proiectul planului de pace pe care liderul ucrainean l-a făcut public săptămâna aceasta, pe garanțiile de securitate bilaterale pe care Washingtonul le-ar putea oferi, precum și pe un acord economic, notează AFP.

După întrevedere, Donald Trump și Volodimir Zelenski vor avea o discuție la telefon cu un grup de lideri europeni.