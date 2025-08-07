Imagini cu fetița lui Dima Trofim, actorul din „Iubire cu parfum de lavandă”. Unde au făcut vacanța vara aceasta

„Mi s-a părut o vacanță foarte lungă, dar am fost cu familia la mare și ne-am distrat. A fost foarte frumos, însă – vorba aceea – atunci când iubești ceea ce faci, parcă timpul trece mai greu până revii. Nu o spun în sens negativ, Doamne ferește. M-am bucurat enorm să fiu alături de familie, dar îmi place foarte mult și să fiu prezent la muncă”.

Dima și-a împărțit vara între destinații care i-au adus fiecare relaxare, liniște sau energie: Bulgaria, alături de partenera sa și fiica lor, o escapadă la munte și apoi un popas emoționant la Chișinău, unde și-a revăzut familia. „La mare m-am încărcat cu soare și m-am bronzat bine. La munte am prins putere, energie și aer curat. Iar acasă, la Chișinău, m-am încărcat sufletește. În București, m-am reîncărcat cu bucurie, alături de fetița și iubita mea. Bineînțeles, am ajuns și la studio, unde lucrez la un nou proiect muzical”.

Dima Trofim (2)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 10

Chiar dacă spune că mereu e conectat cu ceea ce simte, perioada asta i-a oferit prilejul de a-și întări cea mai importantă legătură, cea cu familia. „Vacanțele sunt o ocazie să fim mai mult împreună, să ne bucurăm unii de alții cum se cuvine. Cel mai frumos este când familia este fericită și ne adâncim în zâmbete. Asta e cea mai importantă conexiune”.

Mircea Cărtărescu, scriitor: „Ion Iliescu a fost un «comunist cu față umană», o formă mai perfidă a totalitarismului comunist. Fiindcă în definitiv nu există comuniști cu față umană, ci doar comuniști cu mască umană”
Recomandări
Mircea Cărtărescu, scriitor: „Ion Iliescu a fost un «comunist cu față umană», o formă mai perfidă a totalitarismului comunist. Fiindcă în definitiv nu există comuniști cu față umană, ci doar comuniști cu mască umană”

Însă Dima nu se ferește să recunoască și ce i-a lipsit. Cu simțul umorului și sinceritatea care îl caracterizează, spune că:

„Mi-a lipsit absolut tot: de la trezitul devreme, plecatul pe platourile de filmare, la momentele când luăm micul dejun împreună, până la începutul filmărilor. Toată agitația asta îmi lipsește uneori. E un pic ca într-o bucătărie cu stele Michelin: dimineața ajungi, mai stai de vorbă, mănânci ceva, apoi începe nebunia. Intră bucătarul-șef, țipă, agitație mare, farfurii zboară peste tot, dar la final iese cea mai bună mâncare. La noi nu se aruncă cu farfurii, dar reușim, împreună cu echipa, să facem ceva foarte bun: un serial care merge excelent”.

Pentru cei care numără deja zilele până la noul sezon, Dima are un mesaj sincer și optimist:
„Știu că mulți dintre voi așteptați cu nerăbdare continuarea. Ne-am întors deja pe platourile de filmare și pregătim momente intense, emoții, surprize și povești care, sperăm, vă vor ajunge direct la suflet. Mulțumim că sunteți alături de noi!”

Dima Trofim revine din toamnă în rolul lui Vali în serialul original Iubire cu parfum de lavandă,

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Tocmai s-a aflat adevăratul motiv pentru care Nina Iliescu nu va participa nici la înmormântarea soțului ei. Ce se întâmplă chiar în aceste momente cu văduva lui Ion Iliescu. Mărturia dureroasă: "Este acasă...." Continuarea i-a cutremurat pe toți
Viva.ro
Tocmai s-a aflat adevăratul motiv pentru care Nina Iliescu nu va participa nici la înmormântarea soțului ei. Ce se întâmplă chiar în aceste momente cu văduva lui Ion Iliescu. Mărturia dureroasă: "Este acasă...." Continuarea i-a cutremurat pe toți
Cine e, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu
Unica.ro
Cine e, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu
Andreea Marin, dezvăluiri despre problemele ei de sănătate. Ce a mărturisit vedeta, chiar de pe patul de spital: „Uneori, viața îți poate fi dată peste cap…”
Elle.ro
Andreea Marin, dezvăluiri despre problemele ei de sănătate. Ce a mărturisit vedeta, chiar de pe patul de spital: „Uneori, viața îți poate fi dată peste cap…”
gsp
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.RO
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
Au REFUZAT momentul de reculegere în memoria lui Ion Iliescu! Ce s-a întâmplat la meciul de azi din Cupa României
GSP.RO
Au REFUZAT momentul de reculegere în memoria lui Ion Iliescu! Ce s-a întâmplat la meciul de azi din Cupa României
Parteneri
Actrița de 82 de ani și celebra ei iubită sărbătoresc 10 ani de relație. Pe ea o știe toată lumea de la PRO TV, dar cine e femeie care i-a schimbat viața?
Libertateapentrufemei.ro
Actrița de 82 de ani și celebra ei iubită sărbătoresc 10 ani de relație. Pe ea o știe toată lumea de la PRO TV, dar cine e femeie care i-a schimbat viața?
Cum arată “fiul” secret al lui Ion Iliescu. Toată lumea vorbește despre el, dar puțini îi știu chipul. A fost căsătorit cu una dintre cele mai frumoase femei ale României, a avut funcții înalte și o viață dulce
Avantaje.ro
Cum arată “fiul” secret al lui Ion Iliescu. Toată lumea vorbește despre el, dar puțini îi știu chipul. A fost căsătorit cu una dintre cele mai frumoase femei ale României, a avut funcții înalte și o viață dulce
Adela Popescu, imagini rare din casa de vacanță de la Șușani. „Am pornit de la o căbănuță și a ieșit o casă cu trei dormitoare” – spune vedeta, care a făcut o investiție uriașă într-un loc de suflet
Tvmania.ro
Adela Popescu, imagini rare din casa de vacanță de la Șușani. „Am pornit de la o căbănuță și a ieșit o casă cu trei dormitoare” – spune vedeta, care a făcut o investiție uriașă într-un loc de suflet

Alte știri

Explicațiile unui preot despre slujba religioasă de la înmormântarea lui Ion Iliescu: „Biserica nu judecă, Biserica se roagă”
Știri România 11:00
Explicațiile unui preot despre slujba religioasă de la înmormântarea lui Ion Iliescu: „Biserica nu judecă, Biserica se roagă”
Rodica Coposu a murit. Era ultima soră în viață a fostului lider țărănist Corneliu Coposu: „Rodi a fost stâlpul familiei”
Știri România 08:20
Rodica Coposu a murit. Era ultima soră în viață a fostului lider țărănist Corneliu Coposu: „Rodi a fost stâlpul familiei”
Parteneri
Cine este „fiul adoptiv” al lui Ion Iliescu, de care a avut grijă, dar pe care nu l-a înfiat legal
Adevarul.ro
Cine este „fiul adoptiv” al lui Ion Iliescu, de care a avut grijă, dar pe care nu l-a înfiat legal
Câți bani a încasat Ilie Bolojan de la Senatul României. A primit indemnizația completă doar într-o singură lună de mandat
Fanatik.ro
Câți bani a încasat Ilie Bolojan de la Senatul României. A primit indemnizația completă doar într-o singură lună de mandat
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice
Financiarul.ro
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice

Monden

Imagini cu fetița lui Dima Trofim, actorul din „Iubire cu parfum de lavandă”. Unde au făcut vacanța vara aceasta
Stiri Mondene 11:05
Imagini cu fetița lui Dima Trofim, actorul din „Iubire cu parfum de lavandă”. Unde au făcut vacanța vara aceasta
Ispitele de la Insula Iubirii 2025, luate la rost de un artist: „E ușor să atragi atenția când te «înfășori» în controverse și scandal”. Ce a spus despre Oana Monea
Stiri Mondene 10:39
Ispitele de la Insula Iubirii 2025, luate la rost de un artist: „E ușor să atragi atenția când te «înfășori» în controverse și scandal”. Ce a spus despre Oana Monea
Parteneri
Răspunsul dur dat de Andreea Bănică după ce a fost criticată pentru că pozează în costum de baie la 47 de ani. Ce a transmis vedeta
Elle.ro
Răspunsul dur dat de Andreea Bănică după ce a fost criticată pentru că pozează în costum de baie la 47 de ani. Ce a transmis vedeta
Dezvăluirile unui fost șofer. Ion Iliescu a vrut să înfieze copiii orfani ai unui ambasador mort într-un accident. De ce nu s-a finalizat adopția
Unica.ro
Dezvăluirile unui fost șofer. Ion Iliescu a vrut să înfieze copiii orfani ai unui ambasador mort într-un accident. De ce nu s-a finalizat adopția
Singurul mesaj al Ninei Iliescu, după moartea soțului ei: „Cu adâncă durere...”. Tulburător ce a putut transmite, i-a lăsat pe toți cu un nod în glas, abia stăpânindu-și lacrimile
Viva.ro
Singurul mesaj al Ninei Iliescu, după moartea soțului ei: „Cu adâncă durere...”. Tulburător ce a putut transmite, i-a lăsat pe toți cu un nod în glas, abia stăpânindu-și lacrimile
Parteneri
Simona Halep dă lovitura imobiliară! Vila de lux de peste 600.000 € care i-a cucerit inima – Cum arată noul său paradis din apropierea Capitalei
TVMania.ro
Simona Halep dă lovitura imobiliară! Vila de lux de peste 600.000 € care i-a cucerit inima – Cum arată noul său paradis din apropierea Capitalei
Staţiunile cu hoteluri uriaşe, încremenite în timp de zeci de ani. Cum arată camerele
ObservatorNews.ro
Staţiunile cu hoteluri uriaşe, încremenite în timp de zeci de ani. Cum arată camerele
Actrița de 82 de ani și celebra ei iubită sărbătoresc 10 ani de relație. Pe ea o știe toată lumea de la PRO TV, dar cine e femeie care i-a schimbat viața?
Libertateapentrufemei.ro
Actrița de 82 de ani și celebra ei iubită sărbătoresc 10 ani de relație. Pe ea o știe toată lumea de la PRO TV, dar cine e femeie care i-a schimbat viața?
Parteneri
Gigi Becali n-a zăbovit nici 30 de secunde la funeraliile lui Ion Iliescu » A făcut un gest scurt, a salutat fotografii și mers la interviuri: „Noi știm că el a dat ordinul!”
GSP.ro
Gigi Becali n-a zăbovit nici 30 de secunde la funeraliile lui Ion Iliescu » A făcut un gest scurt, a salutat fotografii și mers la interviuri: „Noi știm că el a dat ordinul!”
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.ro
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
Parteneri
Ion Iliescu va fi înmormântat astăzi! Programul complet al ceremoniilor
KanalD.ro
Ion Iliescu va fi înmormântat astăzi! Programul complet al ceremoniilor
VIDEO Copil de 7 ani aflat în grija bunicii, mort în fața casei
StirileKanalD.ro
VIDEO Copil de 7 ani aflat în grija bunicii, mort în fața casei
Avem ULTIMA fotografie cu Ion Iliescu înainte de a muri: Era slab și îmbătrânit Cum arăta fostul președinte
Wowbiz.ro
Avem ULTIMA fotografie cu Ion Iliescu înainte de a muri: Era slab și îmbătrânit Cum arăta fostul președinte
Promo
Remediu pentru durerile de cap! Află despre ce e vorba
Advertorial
Remediu pentru durerile de cap! Află despre ce e vorba
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Ultimul mesaj public transmis de Ion Iliescu, înainte să moară! Fostul președinte al României a scris totul pe blogul său
Wowbiz.ro
Ultimul mesaj public transmis de Ion Iliescu, înainte să moară! Fostul președinte al României a scris totul pe blogul său
Ion Iliescu nu a avut copii, însă are un moștenitor. Cine este ”fiul secret” al fostului președinte și al soției sale, Nina
StirileKanalD.ro
Ion Iliescu nu a avut copii, însă are un moștenitor. Cine este ”fiul secret” al fostului președinte și al soției sale, Nina
Nina, soția lui Ion Iliescu, nu va participa la înmormântarea fostului președinte. Care este motivul
KanalD.ro
Nina, soția lui Ion Iliescu, nu va participa la înmormântarea fostului președinte. Care este motivul

Politic

Cum a preluat Ion Iliescu puterea absolută în timpul Revoluției din decembrie 1989. „Am intrat în legătură cu ambasada sovietică ca să comunice la Moscova, să se ştie cine suntem şi ce vrem”
Analiză
Politică 11:00
Cum a preluat Ion Iliescu puterea absolută în timpul Revoluției din decembrie 1989. „Am intrat în legătură cu ambasada sovietică ca să comunice la Moscova, să se ştie cine suntem şi ce vrem”
Cu cât se vinde o carte cu autograful lui Ion Iliescu. Prețul e destul de ridicat
Politică 09:18
Cu cât se vinde o carte cu autograful lui Ion Iliescu. Prețul e destul de ridicat
Parteneri
Trump și Putin, pe marginea prăpastiei. De ce s-a rupt alianța tăcută dintre cei doi lideri
Spotmedia.ro
Trump și Putin, pe marginea prăpastiei. De ce s-a rupt alianța tăcută dintre cei doi lideri
Summer Well 2025. Programul complet pe zile, ore și scene
Fanatik.ro
Summer Well 2025. Programul complet pe zile, ore și scene
Legătura dintre gene și oboseala cronică: Este un semnal de alarmă
Spotmedia.ro
Legătura dintre gene și oboseala cronică: Este un semnal de alarmă