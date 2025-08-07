Imagini cu fetița lui Dima Trofim, actorul din „Iubire cu parfum de lavandă”. Unde au făcut vacanța vara aceasta

„Mi s-a părut o vacanță foarte lungă, dar am fost cu familia la mare și ne-am distrat. A fost foarte frumos, însă – vorba aceea – atunci când iubești ceea ce faci, parcă timpul trece mai greu până revii. Nu o spun în sens negativ, Doamne ferește. M-am bucurat enorm să fiu alături de familie, dar îmi place foarte mult și să fiu prezent la muncă”.

Dima și-a împărțit vara între destinații care i-au adus fiecare relaxare, liniște sau energie: Bulgaria, alături de partenera sa și fiica lor, o escapadă la munte și apoi un popas emoționant la Chișinău, unde și-a revăzut familia. „La mare m-am încărcat cu soare și m-am bronzat bine. La munte am prins putere, energie și aer curat. Iar acasă, la Chișinău, m-am încărcat sufletește. În București, m-am reîncărcat cu bucurie, alături de fetița și iubita mea. Bineînțeles, am ajuns și la studio, unde lucrez la un nou proiect muzical”.

Chiar dacă spune că mereu e conectat cu ceea ce simte, perioada asta i-a oferit prilejul de a-și întări cea mai importantă legătură, cea cu familia. „Vacanțele sunt o ocazie să fim mai mult împreună, să ne bucurăm unii de alții cum se cuvine. Cel mai frumos este când familia este fericită și ne adâncim în zâmbete. Asta e cea mai importantă conexiune”.

Însă Dima nu se ferește să recunoască și ce i-a lipsit. Cu simțul umorului și sinceritatea care îl caracterizează, spune că:

„Mi-a lipsit absolut tot: de la trezitul devreme, plecatul pe platourile de filmare, la momentele când luăm micul dejun împreună, până la începutul filmărilor. Toată agitația asta îmi lipsește uneori. E un pic ca într-o bucătărie cu stele Michelin: dimineața ajungi, mai stai de vorbă, mănânci ceva, apoi începe nebunia. Intră bucătarul-șef, țipă, agitație mare, farfurii zboară peste tot, dar la final iese cea mai bună mâncare. La noi nu se aruncă cu farfurii, dar reușim, împreună cu echipa, să facem ceva foarte bun: un serial care merge excelent”.

Pentru cei care numără deja zilele până la noul sezon, Dima are un mesaj sincer și optimist:

„Știu că mulți dintre voi așteptați cu nerăbdare continuarea. Ne-am întors deja pe platourile de filmare și pregătim momente intense, emoții, surprize și povești care, sperăm, vă vor ajunge direct la suflet. Mulțumim că sunteți alături de noi!”

Dima Trofim revine din toamnă în rolul lui Vali în serialul original Iubire cu parfum de lavandă,

