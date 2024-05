Ioana Țiriac, unica fiică a miliardarului român Ion Țiriac, a făcut senzație pe rețelele de socializare după ce a ales să-și petreacă vacanța de Paște în Namibia, la conacul de 5,5 milioane de euro al tatălui său. Tânăra a ales o vacanță exotică în această destinație africană, unde tatăl ei deține o proprietate impresionantă.

Conacul din Namibia, recent achiziționat de Ion Țiriac cu o sumă fabuloasă, a devenit locul de relaxare pentru Ioana și nepotul său, Alexander Țiriac, fiul lui Ion Alexandru Țiriac din căsnicia cu Ileana Lazariuc. Imaginile postate pe contul de Instagram al Ioanei au atras atenția publicului, surprinzând momentele de lux și aventură trăite în inima Africii.

În descrierea postărilor sale, Ioana a scris „Trăind visul namibian”, subliniind experiența extraordinară pe care o trăiește alături de familie în această destinație exotică. De asemenea, și Ion Alexandru Țiriac a dat de înțeles că și-a petrecut sărbătorile pascale în Namibia, postând o fotografie cu fiul său în avion, în drum spre vacanța din Africa.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 17

Recomandări INTERVIU | Raluca Grosescu, specialist în drept penal internațional: „Este probabil ca CPI să emită un mandat de arestare împotriva lui Benjamin Netanyahu pentru crime împotriva umanității”

Conacul în valoare de 5,5 milioane de euro a fost cumpărat de Ion Țiriac de la o familie de elvețieni. „Singurele mele plăceri sunt cele din Africa acum, pentru că stau acolo la mine acasă, în Namibia. Acum mă duc și iar stau probabil 2-3 săptămâni acolo. Aș vrea să fug de tot, și de fundație, și de construcții și de absolut tot, dar este foarte greu, dacă te-ai obișnuit în ritmul ăsta”, a declarat în trecut Ion Țiriac, pentru antena3.ro.

Ioana Țiriac trăiește în America

Ion Țiriac se poate mândri cu afacerile sale, dar și cu fata lui. Ioana Țiriac e rodul iubirii dintre afacerist și jurnalista egipteană Sophie Ayad. Tânăra locuiește în Statele Unite ale Americii, căci acolo studiază. Într-un interviu mai vechi, ea a dezvăluit că își dorește să calce pe urmele mamei sale, să lucreze în presă.

Ioana este fiica lui Ion Țiriac din relația cu jurnalista egipteană Sophie Ayad. Pe rețelele de socializare, Ioana Țiriac încarcă fotografii spectaculoase, iar cei care o urmăresc sunt fascinați de frumusețea ei. Mulți au observat că aceasta seamănă cu Megan Fox.

Tânăra vine și în România cât de des poate. În 2018, aceasta a organizat „Bucharest Fashion Charity Show” la Stejarii, complexul de lux al lui Ion Tiriac din București. Tatăl declara că e mândru de ea. „Bănuiesc că un copil norocos este cel care are posibilitatea în tinereţea lui să crească într-un mod logic şi normal. Faptul că a învăţat că întotdeauna există cineva care are nevoie mai mult decât are ea de anumite lucruri, sau de lucrurile normale în viaţă, a învăţat-o de la o vârstă foarte fragedă, iar acum că îşi face singură asemenea evenimente pe care le-a făcut împreună cu noi, şi cu mine, şi cu maică-sa… nu e meritul meu absolut deloc”, spunea Ion Țiriac la vremea respectivă.

Urmărește-ne pe Google News