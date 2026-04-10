Imagini cu Gabriela Cristea în costum de baie. Cum arată prezentatoarea după ce a slăbit 30 de kilograme

Gabriela Cristea atrage din nou toate privirile în mediul online, după ce a publicat o serie de imagini care au surprins plăcut fanii. Prezentatoarea TV pare mai încrezătoare ca niciodată și nu ezită să își etaleze transformarea fizică spectaculoasă.

În ultima perioadă, vedeta a trecut printr-o schimbare vizibilă, reușind să slăbească considerabil. Rezultatele sunt evidente, iar aparițiile recente demonstrează că se simte excelent în pielea ei.

O transformare care nu poate fi ignorată

Gabriela Cristea afișează o siluetă mult schimbată, iar diferența este vizibilă cu ochiul liber. Mulți dintre urmăritorii săi spun că arată mai tânără cu cel puțin zece ani, iar energia pe care o transmite confirmă acest lucru.

Această transformare nu este doar fizică, ci și una de atitudine. Vedeta pare mai relaxată, mai sigură pe ea și mult mai deschisă în fața publicului.

Gabriela Cristea, apariții îndrăznețe

În cele mai recente imagini, Gabriela Cristea apare într-un costum de baie întreg, de culoare albastră, completat de o cămașă lejeră. Ținuta i-a pus în evidență silueta, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

Internauții au fost surprinși de această schimbare de stil, mai ales că, în ultimii ani, prezentatoarea a preferat apariții mai discrete. De această dată însă, a ales să iasă din tipare și să își arate rezultatele cu mândrie.

Cum a slăbit Gabriela Cristea 30 de kilograme

Gabriela Cristea a reușit să îi surprindă pe mulți dintre cei care au criticat-o în trecut pentru kilogramele în plus. Vedeta a dezvăluit recent că a slăbit nu mai puțin de 30 de kilograme, iar transformarea ei este vizibilă cu ochiul liber. Chiar și așa, prezentatoarea spune că procesul nu s-a încheiat și că își dorește să continue schimbările începute.

Invitată în emisiunea lui Dan Capatos, Gabriela Cristea a vorbit deschis despre drumul parcurs până acum și despre eforturile pe care le face pentru a ajunge la silueta dorită.

Vedeta a mărturisit că schimbările din viața ei au început în momentul în care a decis să se retragă din televiziune. Programul solicitant și ritmul alert al muncii au făcut ca, în trecut, să acumuleze kilograme în plus.

După această decizie importantă, Gabriela Cristea a avut mai mult timp pentru ea însăși și pentru a-și reorganiza stilul de viață. Astfel, a început un proces complex de transformare, care a dus la rezultatele impresionante de astăzi.

Prezentatoarea a explicat că nu a apelat la soluții rapide sau intervenții chirurgicale, așa cum s-a speculat în spațiul public. „Am slăbit foarte mult. Mă îngrășasem foarte tare înainte să termin programul de televiziune. Nu o să povestesc acum pentru că încă sunt în proces de slăbire și sunt superstițioasă. Oricum am făcut o chestie foarte politically correct. Nu m-am operat, dacă asta era întrebarea.

Am slăbit 30 de kilograme. Când am terminat programul de televiziune, da, aveam. Adică în urmă cu un an și ceva.

Da, și foarte mulți specialiști au fost implicați. Nu vă gândiți doar să slăbiți, pentru că dacă vă apucați să slăbiți prost, vă cade părul, faceți tot felul de efecte secundare. Adică făceți-o cu cap și nu vă luați după ce zic Vasilica și Monica pe TikTok. Apelați la specialiști”, a spus Gabriela Cristea.

