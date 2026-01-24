Giulia Anghelescu este mamă a doi copii mari și se menține într-o formă de invidiat. Vedeta intră des în sala de sport și are o alimentație sănătoasă.

„Mi-a făcut soțul meu pozele astea în 2021. «Ședința foto» a durat fix 5 minute. Nu am răcit, dar nici nu am mai avut curaj să fac asta de atunci.

Postarea asta e de fapt un reminder pentru mine să nu mai dau skip la antrenamente că poate la vară fac și eu niște poze pe o placă de surf. Vă pup! Hai cu weekendul!”, a scris Giulia Anghelescu pe contul de socializare.

Giulia Anghelescu a reușit să ajungă la silueta dorită, făcând antrenamente dure în sala de sport, iar rezultatele nu au întârziat să apară. Ea a făcut antrenamente de tip cardio, iar genuflexiunile, alergarea în aer liber și exercițiile tip HIIT s-au aflat în rutina ei cu exerciții de fitness.

Giulia Anghelescu nu a făcut nicidecum parte din categoria artistelor care au avut probleme cu greutatea. Totuși, mamă a doi copii, artista a avut un moment în care se îngrășase, atunci când a născut a doua oară și pentru a evita o astfel de situație și a-și menține silueta, a scos din alimentația sa câteva produse pe care înainte le consuma cu plăcere.

„Nu fac nimic în mod special. Am un regim special echilibrat și sănătos. Mănânc foarte multe mese pe zi, în cantități mici, dar am renunțat la pâine, dulciuri, paste. Cu pastele mi-a fost cel mai greu, pentru că pâine sau dulciuri oricum nu consumam prea des”, a dezvăluit aceasta în urmă cu ceva timp.