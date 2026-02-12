Ioana Ginghină a atras toate privirile la premiera filmului „În pielea mea”, unde a pășit pe covorul roșu într-o rochie neagră, extrem de sexy și transparentă. Ținuta îndrăzneață a fost în perfectă concordanță cu rolul de femeie fatală pe care îl interpretează în noua producție, iar actrița a demonstrat că la 48 de ani trăiește una dintre cele mai asumate și libere perioade din viața sa.

Vedeta a recunoscut că alegerea vestimentară nu a fost întâmplătoare. Apariția sa a stârnit reacții în mediul online, iar curajul de a adopta o imagine mai senzuală decât în trecut nu a trecut neobservat.

Întrebată ce a spus soțul ei, Cristi Pitulice, când a văzut-o îmbrăcată astfel, Ioana Ginghină a dezvăluit că reacția lui a fost una cât se poate de pozitivă. „La covor roșu, la rolul pe care îl am, era normal. E prima dată când joc și eu într-un lungmetraj în România în care să am rol, nu era normal să-mi fac și eu de cap? (…) Eu sunt îmbrăcată așa cu acordul copilului și al soțului. Eu de când avea vreo 12-13 ani o întreb despre aparițiile mele, inclusiv despre ce vorbesc. Lumea îmi spune mereu că: Vai, ai vorbit nu știu ce! Stați liniștiți că este ok”, a declarat Ioana Ginghină pentru cancan.ro.

Ioana Ginghină va continua rubrica alături de Alexandru Ciucu

Pe lângă proiectele din cinematografie, Ioana Ginghină a vorbit și despre rubrica pe care o prezenta alături de Alexandru Ciucu în emisiunea lui Cătălin Măruță. Actrița a dezvăluit că au existat oferte pentru a continua colaborarea și în alte formate, însă decizia de a merge mai departe cu proiectul a venit firesc, din dorința de a crea un conținut care să îi reprezinte pe amândoi. „Îmi lipsește Măruță pentru că nu mai scap de Ciucu, vrem să facem împreună aceași rubrică. Am primit oferte și de la alte emisiuni să facem rubrica aceea, dar am zis să o luăm pe calea noastră și dacă primim oferta aia, o să acceptăm.”

La 48 de ani, Ioana Ginghină pare mai sigură ca niciodată pe ea și pe alegerile sale. Fie că este vorba despre rolurile din filme sau despre aparițiile de pe covorul roșu, actrița demonstrează că feminitatea, curajul și libertatea de exprimare nu țin de vârstă, ci de atitudine.

