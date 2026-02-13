Laura Cosoi, actriță îndrăgită de publicul român, continuă să inspire prin naturalețea și autenticitatea sa. Recent, vedeta a postat pe rețelele sociale un videoclip în care apare complet nemachiată, atrăgând atenția internauților și generând o avalanșă de comentarii pozitive.

Fără machiaj, la 44 de ani

La cei 44 de ani, Laura Cosoi demonstrează că frumusețea adevărată vine din încrederea în sine și din acceptarea propriei imagini. Imaginea nemachiată a Laurei Cosoi a fost apreciată de mulți dintre fanii ei.

Mesajele transmise de fani au fost pline de admirație, iar mulți au remarcat că vedeta arată mult mai tânără decât vârsta sa. În curând, ea va deveni și mamă pentru a cincea oară, este însărcinată din nou.

„Frumoasă, chiar și naturală!”, „Din punctul meu de vedere, cea mai frumoasă femeie și actriță din România!”, „Ești foarte frumoasă”, „Superbă”, „Ești minunată” – sunt doar câteva dintre aprecierile primite.

Căsnicia Laurei Cosoi cu Cosmin Curticăpean, înainte să devină părinți a cincea oară

Laura Cosoi, care va deveni mamă pentru a cincea oară, a recunoscut recent că, deși are o familie frumoasă și o căsnicie fericită, relația cu soțul ei, Cosmin Curticăpean, nu este perfectă. Într-un interviu pentru Știrile Antena Stars, actrița a subliniat importanța de a arăta realitatea din spatele imaginii ideale pe care o proiectează pe rețelele de socializare.

„Mi-am dat seama, după ce am fost cu Cosmin în această vacanță, oamenii cred că în realitate noi nu avem probleme și că totul e perfect. Am vrut cumva să aduc în vedere și momentele mai puțin discutate în online, momentele tensionate dintre soț și soție. Într-adevăr, în perioada aceasta suntem bine sau am avut perioade mai bune. Sunt perioade și când duci propria ta luptă. Nu totul este roz, sunt lucruri pe care poți să le povestești, lucruri pe care nu vrei să le povestești”, a declarat Laura Cosoi, după ce s-a întors cu soțul dintr-o vacanță de cuplu.

După zece ani de căsnicie, Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au învățat să facă față provocărilor și să lucreze împreună pentru a construi o relație solidă. Cei doi au deja patru copii și urmează să își mărească familia, vedeta fiind însărcinată cu al cincilea copil.

În ciuda experienței acumulate ca mamă, Laura mărturisește că emoțiile rămân la fel de intense: „Am avut emoții când am făcut testul genetic, m-am rugat să fie totul bine, să mă ajute Dumnezeu. E frumos să fie mulți copii, dar dacă e o situație numai cu unul dintre ei, te dă peste cap și nu mai merg lucrurile la fel de bine”.

