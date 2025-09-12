Margot Robbie, celebra actriță și producătoare, a strălucit la premiera filmului „Big Bold Beautiful Journey” din Londra. Vedeta australiană a revenit pe covorul roșu într-o ținută spectaculoasă.

Rochia purtată de Margot Robbie: o capodoperă Armani Privé

Într-un omagiu adus regretatului Giorgio Armani, Margot Robbie a optat pentru o rochie din colecția Armani Privé primăvară 2025. Creația, aproape transparentă, era acoperită cu cristale strălucitoare în motive florale și paisley, evidențiind silueta tonifiată a actriței.

Parte din spate a rochiei a fost cea care a stârnit cele mai multe reacții. Margot Robbie a purtat un chilot strălucitor, în ton cu rochia, care a completat look-ul aproape nude. Accesoriile minimaliste – cercei cu diamante, un inel cocktail și sandale argintii – au lăsat rochia să fie în centrul atenției.

Această apariție marchează o întoarcere la stilul hollywoodian modern pe care îl asociem cu Margot Robbie. Mai devreme în aceeași zi, actrița în vârstă de 35 de ani a fost fotografiată pe acoperișul hotelului Corinthia, purtând un ansamblu minimalist inspirat dintr-un design Thierry Mugler din 1998.

Margot Robbie lucrează în continuare cu stilistul Andrew Mukamal, cel care a îmbrăcat-o în ținute vintage și haute couture inspirate de Barbie pentru turneul de promovare din 2023. Aparițiile recente ale actriței demonstrează o evoluție subtilă a stilului său, păstrând totuși elementele de glamour modern care au consacrat-o.

Margot Robbie în filmul „Big Bold Beautiful Journey”

Margot Robbie joacă în filmul „A Big Bold Beautiful Journey“ rolul lui Sarah, o femeie care îl întâlnește pe David (interpretat de Colin Farrell) la o nuntă. Cei doi pornesc apoi într-o călătorie fantastică prin uși misterioase care îi duc înapoi în trecut, unde își revăd momente decisive din viețile lor.

Povestea combină romantismul cu elemente de fantezie și are în centru teme precum pierderea, singurătatea și dorința de a găsi speranță. Filmul este regizat de Kogonada, cu scenariul semnat de Seth Reiss, iar muzica este compusă de Joe Hisaishi. Robbie a descris proiectul ca fiind luminos și plin de speranță, chiar dacă atinge subiecte grele. Premiera este programată pentru 19 septembrie 2025.

