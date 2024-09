Actriță, fotomodel și cântăreață, Priyanka Chopra și-a etalat silueta incredibilă într-un costum de baie de două piese, în timp ce se relaxa la bordul unui iaht de lux. Câștigătoarea Miss World 2000 de origine indiană și-a protejat ochii de soarele arzător cu o pereche de ochelari negri.

În imaginile postate de aceasta pe rețelele de socializare, Priyanka Chopra apare și alături de fetița ei, care îi stă în brațe și care se joacă bucuroasă cu părul lung al mamei sale.

În fotografiile făcute publice pe Instagram apare și Nick Jonas, soțul vedetei. Într-o poză el e surprins în timp ce admira priveliștea de pe barcă.

Povestea de iubire dintre Priyanka Chopra și Nick Jonas

Priyanka și Nick au început să se întâlnească la începutul anului 2018 și s-au căsătorit în luna decembrie a aceluiași an. Ei au devenit părinți pentru prima oară în 2022. Un an mai târziu, Priyanka Chopra a făcut dezvăluiri pentru The Zoe Report despre soțul Nick, spunând: „Ne conectăm foarte mult pe punctele noastre comune. Nu ne este frică de munca grea. Sunt o persoană care este gata să învețe ceva ce nu știe. Și la fel este și Nick”.

Ea a adăugat că familia lor călătorește împreună „ca o haită”, luând în considerare programul turneelor Jonas Brothers și propriile lor programe de filmare. Dar, în cele din urmă, le place să petreacă timp acasă. „Întotdeauna avem oameni în casa noastră”, a spus ea.

„Nu pot vorbi în numele soțului meu, dar presiunea din slujba mea este foarte reală. Și singura modalitate de a decomprima este să am prieteni și familie, eu nu sunt genul care să iasă în oraș. Îmi place să-mi invit prietenii la mine, să deschid o sticlă bună de vin și să stăm de vorbă. Sau să mergem la bowling, sau să jucăm baschet la trei dimineața, sau să intrăm în jacuzzi… Am muncit din greu pentru a putea construi o viață în care să putem face asta”.

Foto: Instagram, Profimedia

