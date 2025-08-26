Aventura Asia Express revine în forță la Antena 1 cu un nou sezon spectaculos, iar printre vedetele curajoase care au acceptat provocarea se numără și Raluca Bădulescu. De această dată, stilista a pornit pe „Drumul Eroilor” alături de fostul său soț, Florin Stamin, cu care a rămas în relații excelente, chiar dacă nu mai formează un cuplu de trei ani.

Sezonul 8 promite probe dificile, mii de kilometri parcurși prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, și, ca de fiecare dată, lipsa confortului: concurenții trebuie să supraviețuiască cu doar un dolar pe zi, fără telefon, transport sau cazare asigurată. Totuși, Raluca Bădulescu a găsit rapid o metodă pentru a-și face experiența mai ușoară, delegând greul fostului soț.

În primele imagini difuzate, Florin Stamin este surprins purtând ambele rucsacuri ale echipei, în timp ce Raluca pare să își păstreze energia pentru probele competiției. Nu este de mirare că ghiozdanul vedetei este considerabil mai greu, având în vedere pasiunea ei pentru modă și outfiturile extravagante.

Deși au trecut printr-un divorț, cei doi demonstrează că se înțeleg perfect și sunt convinși că această chimie le va aduce un avantaj în fața celorlalți concurenți. Cuplul de foști parteneri promite să fie una dintre cele mai savuroase echipe ale sezonului, iar dinamica lor deja atrage atenția fanilor emisiunii.

Cum s-a îmbrăcat Raluca Bădulescu la Asia Express

Raluca Bădulescu reușește să își păstreze stilul extravagant chiar și într-una dintre cele mai dificile competiții TV. Vedeta, cunoscută pentru ținutele sale pline de culoare și accesoriile opulente, nu a renunțat nici la Asia Express la rochiile sale statement, ciocate, bijuteriile masive și perucile care îi completează lookul inconfundabil.

Vedeta a recunoscut că pregătirea garderobei pentru această aventură a fost o adevărată provocare. „Eu nu am haine pentru Asia Express. Eu vreau să fiu bine îmbrăcată și în Asia. Eu nu am haine pentru așa ceva, nu am încălțăminte fără toc. O să-mi iau și niște tocuri, chiar dacă o să fiu penibilă pe acolo. Pentru mine e o altă provocare cum să mă îmbrac la Asia Express. Dacă mă îmbrac într-o zi în trening, să-mi dați două palme”, a spus Raluca Bădulescu la testimoniale.

Motivul pentru care Raluca Bădulescu a mers la Asia Express 2025 cu fostul ei soț, Florin Stamin

Chiar înainte să plece pe tărâmul asiatic, Libertatea a stat de vorbă cu Raluca Bădulescu, vedetă care acum s-a întors și ea acasă, iar vedeta ne-a dezvăluit de ce a decis să meargă în celebrul show de la Antena 1 alături de Florin Stamin, fostul ei soț.

„Fostul meu soț mă cunoaște extraordinar de bine, știe să mă încurajeze, să lucreze cu mine, ceea ce este foarte important. Gândiți-vă că eu nu lucrez bine cu mine, există momente în care eu cu mine nu mă înțeleg. Până mă hotărăsc dacă e stânga sau dreapta, îmi ia două zile. Dar Florin a găsit cumva calea aceasta… Plus că ne leagă 20 de ani.

În concluzie, vă dați seama că a fost o decizie care a venit instantaneu: el are o iubită, este partenera lui de viață de câțiva ani, eu am un iubit, cu care sunt împreună de câțiva ani. Amândoi, iubita lui și iubitul meu, ne înțeleg pe mine și pe Florin, cunosc relația aceasta specială care este între noi doi și au înțeles că eu nu aveam cum să merg în Asia Express 2025 fără Florin”, a spus Raluca Bădulescu în exclusivitate pentru Libertatea.