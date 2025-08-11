Raluca Bădulescu reușește să își păstreze stilul extravagant chiar și într-una dintre cele mai dificile competiții TV. Vedeta, cunoscută pentru ținutele sale pline de culoare și accesoriile opulente, nu a renunțat nici la Asia Express la rochiile sale statement, ciocate, bijuteriile masive și perucile care îi completează lookul inconfundabil.

Vedeta a recunoscut că pregătirea garderobei pentru această aventură a fost o adevărată provocare. „Eu nu am haine pentru Asia Express. Eu vreau să fiu bine îmbrăcată și în Asia. Eu nu am haine pentru așa ceva, nu am încălțăminte fără toc. O să-mi iau și niște tocuri, chiar dacă o să fiu penibilă pe acolo. Pentru mine e o altă provocare cum să mă îmbrac la Asia Express. Dacă mă îmbrac într-o zi în trening, să-mi dați două palme”, a spus Raluca Bădulescu la testimoniale.

Chiar dacă misiunile din competiție cer rezistență fizică și confort, Raluca Bădulescu demonstrează că stilul personal poate fi păstrat oriunde, chiar și în cele mai neobișnuite condiții.

Motivul pentru care Raluca Bădulescu a mers la Asia Express 2025 cu fostul ei soț, Florin Stamin

Chiar înainte să plece pe tărâmul asiatic, Libertatea a stat de vorbă cu Raluca Bădulescu, vedetă care acum s-a întors și ea acasă, iar vedeta ne-a dezvăluit de ce a decis să meargă în celebrul show de la Antena 1 alături de Florin Stamin, fostul ei soț.

„Fostul meu soț mă cunoaște extraordinar de bine, știe să mă încurajeze, să lucreze cu mine, ceea ce este foarte important. Gândiți-vă că eu nu lucrez bine cu mine, există momente în care eu cu mine nu mă înțeleg. Până mă hotărăsc dacă e stânga sau dreapta, îmi ia două zile. Dar Florin a găsit cumva calea aceasta… Plus că ne leagă 20 de ani.

În concluzie, vă dați seama că a fost o decizie care a venit instantaneu: el are o iubită, este partenera lui de viață de câțiva ani, eu am un iubit, cu care sunt împreună de câțiva ani. Amândoi, iubita lui și iubitul meu, ne înțeleg pe mine și pe Florin, cunosc relația aceasta specială care este între noi doi și au înțeles că eu nu aveam cum să merg în Asia Express 2025 fără Florin”, a spus Raluca Bădulescu în exclusivitate pentru Libertatea.

