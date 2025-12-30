Ramona Olaru, care are acum 36 de ani, a intrat oficial în echipa de la „Neatza” în 2019, când Flavia Mihășan, asistenta de la vremea respectivă, a rămas însărcinată. A fost cooptată de la altă emisiune a postului, „Prietenii de la 11”, prezentată de Diana Munteanu și Florin Ristei, emisiune care ieșise din grilă la momentul respectiv.

Ramona Olaru, brunetă și cu ochelari

Însă nu aceea a fost prima apariție a Ramonei, la „Neatza”. Debutul în platou s-a produs în 2013, când a fost invitată la matinal și a făcut un adevărat show.

„Doamnelor și domnilor, este bună, nebună și punctuală, după cum singură se descrie, și a sosit la Neatza cu tot cu cei 23 de ani pe care îi deține: Ramona Nicoleta”, a prezentat-o atunci Răzvan Simion. Ramona a intrat în platou încrezătoare, pe tocuri-cui și îmbrăcată într-o rochie mulată, neagră. Purta ochelari, avea părul lung, ondulat, machiaj puternic și un zâmbet fără fațete.

Ce operații estetice are Ramona Olaru

În prezent, Ramona Olaru arată diferit. A și recunoscut că are o operație estetică. „Oamenii nu văd faptul că noi evoluăm, ne dezvoltăm ca oameni, fizic vorbind. Au rămas cu imaginea din 2012-2013, când am apărut prima oară la Neatza, aveam părul lung, negru, purtam aparat dentar și aveam și ochelari de vedere. Eram un fel de Betty cea urâtă, dar mie îmi place să cred că eram foarte drăguță și foarte frumoasă pentru vremea respectivă.

Vremurile se schimbă, moda se schimbă, stilul se schimbă, te adaptezi. Nu ne mai machiem cum ne machiam în urmă cu 10 sau 15 ani! Normal că se schimbă modul în care arăți! Cred că acesta este lucrul care îmi aduce un zâmbet pe față, faptul că am operații estetice. Nu am! Nu am operații estetice! Bine, am la bust, dar nici aici nu sunt… La față sigur nu! Nasul natural, obrajii naturali, buze nu am, le colorez și atât! Știu să mă machiez!”, a declarat Ramona Olaru pentru Ego.ro.

Viața la țară a Ramonei Olaru

Invitată la podcastul lui Jorge, Ramona Olaru a povestit cum a fost copilăria ei. Vedeta de la Antena 1 a trăit mulți ani la țară, iar până la vârsta de 14 ani nu a avut televizor. Mai mult, ea a mărturisit că a avut o copilărie plină de lipsuri, iar oamenii nu știu mai nimic despre viața ei dinainte de a lucra în televiziune.

„Eu n-am avut televizor până la 14 ani și când am avut pentru prima dată antenă, i-am văzut pe Răzvan și Dani, erau la Național și am rămas fascinată, eram «wow, cât de tare». Mi se părea că trebuie ca eu să intru în televizor. Îmi imaginam că într-o seară o să găsesc o gaură în televizor să intru lângă ei, ai grijă ce-ți dorești, pentru că am ajuns acolo”, a spus Ramona Olaru în podcastul lui Jorge.

Condițiile în care Ramona Olaru locuia nu erau cele mai bune. Ea a povestit că își făcea baie la lighean, iar când a ajuns la liceu, a fost pentru prima dată când a văzut o baie. Colega lui Dani Oțil și a lui Răzvan Simion nu a ascuns niciodată viața pe care a trăit-o înainte de a deveni cunoscută și de a se bucura de succes în televiziune.

„Nu aveam cadă, ne spălam la lighean, în albie. Încălzeam apă pe foc, în oală, și puneam în lighean. Eu când am ajuns prima dată într-o baie, nu știam ce e asta. Serios, aveam 14 ani când am ajuns la liceu prima dată și am văzut baie. Era liceul la 30 de kilometri și stăteam în gazdă acolo. Nu știu multe lucruri oamenii despre mine, dar nu mă plâng”, a explicat vedeta de la Antena 1.