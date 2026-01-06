Vali Vijelie și soția lui sunt împreună de peste 20 de ani, iar cei doi au plecat la începutul acestui an într-o vacanță de vis. Carmen Rusu a făcut publice mai multe imagini din Bali, unele în care apare alături de manelist.

În 2024, Vali Vijelie a primit iertarea soției după ce la sfârșitul lunii aprilie a fost surprins în compania altei femei, într-o ipostază neașteptată. Carmen Rusu a trecut peste infidelitatea lui și se bucură acum de o vacanță de lux, în familie.

La sfârșitul lunii aprilie, după un concert pe care l-a susținut în București, Vali Vijelie a fost surprins de paparazzi publicației Cancan în ipostaze compromițătoare alături de o femeie brunetă, alta decât soția lui. La momentul respectiv, pentru Fanatik, el a zis că nu e adevărat. „Totul este fake”, a răbufnit artistul.

În schimb, Carmen Rusu, soția lui, a anunțat despărțirea de el după 21 de ani de căsnicie și 28 de ani de relație. Cu toate acestea, ea nu avea de gând să divorțeze. Locuia împreună cu Vali Vijelie în aceeași casă, sub același acoperiș cu copiii lor. Acum a venit însă dovada că Vali Vijelie a fost iertat de Carmen Rusu, după ce i-a fost infidel.

Pare că Vali Vijelie și Carmen Rusu au lăsat în urmă neînțelegerile și au trecut peste scandalul din 2024. Și-au reluat căsnicia și se bucură de o vacanță perfectă în Bali.







