Candidații au scris testul direct pe suprafața pistei, fără mese sau saltele. Dronele au supravegheat locația pentru a menține ordinea. Deși calificarea minimă necesară era absolvirea clasei a 5-a, mulți candidați aveau studii superioare, relatează publicația media din India, New Delhi Television (NDTV).

Printre cei 8.000 de candidați pentru doar 187 de posturi se numărau: absolvenți de facultate, ingineri, absolvenți de MBA și MCA, deținători de diplome tehnice, specialiști IT.

Candidații au fost rugați să se prezinte la ora 6.00, dar accesul a fost permis de la ora 9.00. Subiectele au fost distribuite la 10.30. Testul a inclus: 30 de minute pentru redactarea unui paragraf (20 puncte), 1 oră pentru cultură generală (30 puncte).

Pentru a gestiona mulțimea, autoritățile au mobilizat: 3 superintendenți de poliție adjuncți, 24 de inspectori, 86 de subinspectori și asistenți, peste 100 de membri ai Gărzii Naționale și agenți de circulație.

Imaginea candidaților în timp ce scriau pe pistă a stârnit critici. Liderii opoziției au postat videoclipuri pentru a pune sub semnul întrebării abordarea guvernului privind crearea de locuri de muncă.

Utilizatorii rețelelor de socializare au semnalat probleme legate de logistică, unii considerând că evenimentul semăna mai degrabă cu o adunare publică decât cu un examen formal.

