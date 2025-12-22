Andreea Marin a împlinit 51 de ani. Mesajul transmis de vedetă de ziua ei de naștere. „A fost cel mai greu an al meu”

Andreea Marin are încredere că anul viitor va fi unul mai bun

„În ultimul deceniu, acesta a fost cel mai greu an al meu. Știu, nu e deloc instagramabil și nici nu sună strălucit un astfel de început de mesaj chiar de ziua mea, dar pentru mine, întotdeauna adevărul e cea mai bună cale, adevărul curat și vindecător, cu o putere ascunsă ce se dovedește a fi mereu cel mai potrivit dar pentru mine. Să fiu onestă în sufletul meu la finalul unui an e mereu un start bun pentru următorul”, a mărturisit Andreea Marin pe contul de socializare.

Andreea Marin a avut probleme de sănătate

Andreea a menționat că s-a confruntat și cu numeroase probleme de sănătate în acest an. „Da, anul acesta a fost greu sufletește și sănătatea mi-a răspuns pe măsura poverilor așezate pe inima mea. Da, au fost si momente greu de acceptat, lecții de viață trăite, unele clare, altele fără sǎ poarte vina cuiva”, a mai spus vedeta, care a recunoscut recent că a trecut printr-un burnout periculos.

Dincolo de numeroasele probleme invite în ultima perioadă, cel mai mult o afectează pe divă despărțirea de Violeta, fiica ei, care nu i-a putut fi alături de ziua ei din cauza sesiunii de examene. Violeta va traversa însă Oceanul în cele din urmă să-și felicite mama în această seară.

„De pildă, după luni de zile despărțite de un ocean, eu și fiica mea am fost nevoite să fim departe una de cealaltă și în ziua majoratului sǎu, și azi, în ziua mea de naștere, din pricina sesiunii sale de examene care a picat chiar în această săptămâna cu ambele sărbători, zile de suflet în care am fost împreună mereu toată viața noastră, de când ea a venit pe pământ”, a spus Andreea.

„Dar nu mai contează, căci în această noapte aștept cel mai frumos dar: e în zbor și o visez clipa când va ateriza în brațele mele, înainte de ivirea zorilor…

Viața nu e întotdeauna cum ne-am dori sau cum o planificăm. Cu toate astea, probabil că Dumnezeu a pus în mine cea mai frumoasă sǎmânțǎ: puterea de a le duce pe toate, lumina speranței, credința ce nu mǎ pǎrǎsește nicicând.

Prețuiesc viața așa cum e, surprinzǎtoare, dulce-amară, cu provocările ei, cu blândețea, dar și cu neastâmpărul său, cu bune și grele, și caut să dau mai departe și celor din jur acest sentiment… E viața mea și străduința mea de a face mereu ceva mai bun în ea, și pentru mine, și pentru ceilalți, va exista mereu.

În anul 51 din destinul meu, promit să rămân același om cu sănătoase valori, să păstrez neschimbat acest suflet solar, să clădesc, să iubesc și să sper. Vă îmbrățișez cu inima, mulțumindu-vă că nu sunt nicicând cu adevărat singură: voi sunteți mereu parte din drumul meu!”, a mai dezvăluit Andreea, pe rețelele de socializare.

Zâna și Adrian Brâncoveanu s-au despărțit după 8 ani de relație

Andreea Marin s-a despărțit, anul acesta, și de iubitul ei, Adrian Brâncoveanu după opt ani de relație. Vedeta nu și-a mai făcut de atunci altă relație.

De ziua ei, Andreea a ținut să precizeze că nu-și dorește cadouri scumpe. „Obișnuiesc, de ziua mea, să nu aștept cadouri, ci să dăruiesc. Anul acesta, am simțit să pun la cale o zi ca un dar special, despre care vă voi povesti, în cuvinte și imagini impresionante, în această seară. Pe curând!”, a mai spus „Zâna”.

