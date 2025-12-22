Alături de cine își vor petrece Crăciunul Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică: „Să plouă cu fericire”

Cu doar câteva zile înaintea ca Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu, Nea Mărin, Sonny și Rikito să prezinte show-ul de la Antena 1, care va avea momente umoristice, tarafuri live, momente de musical, colaje surprinzătoare și dansuri care îi vor ridica, atât pe cei din platou, cât și pe cei de acasă, în picioare, Libertatea a stat de vorbă cu Lavinia Pîrva atât despre momentul ei, cât și despre cum își va petrece sărbătorile de iarnă.

Libertatea: Cum arată sărbătorile de iarnă ideale pentru tine? Ce planuri ai pentru Crăciun și Revelion?

Lavinia Pîrva: Sărbătorile ideale pentru mine sunt cele petrecute în familie, alături de cei dragi, mai ales pentru că Alexandru are 6 ani și jumătate și se bucură de fiecare dată când vine această perioadă. Vine Moș Crăciun la noi acasă, iar eu mă bucur la fel cum o face și el când primește cadouri! De Crăciun voi fi acasă, iar de Revelion voi cânta.

–Ce tradiții de sărbători respecți și de unde le-ai preluat?

-De când a venit Alexandru pe lume, vine Moș Crăciun în fiecare an la noi acasă. Și eu am crescut așa, la noi în familie venea Moșul acasă. Bine, l-am prins pe tata la un moment dat, dar nu contează! (n.r. – râde) Sper să mai dureze până când se va prinde Alexandru. În plus, iau masa de Crăciun alături de familia mea de la Timișoara, de soțul meu și de toți cei dragi.

–Cum arătau sărbătorile pentru tine în perioada copilăriei?

-Erau superbe! Am doar amintiri frumoase. Făceam bradul alături de fratele meu, dar și alături de părinți. Veneau verișorii, puneam masa de Crăciun și îl așteptam cu nerăbdare pe Moșul. Când dădea prima zăpadă, eram tot timpul pe sanie!

–Obișnuiești să-ți faci rezoluții pentru noul an?

-De fiecare dată am încercat să fac asta și nu mi-a ieșit! Mereu am zis că o să fac bilețele, dar nu mi-a ieșit niciodată, pentru că nu am crezut în totalitate în acest subiect. Am simțit nevoia să îl aprofundez și să îmi dau seama despre ce este vorba cu adevărat. Cred că am început să înțeleg și probabil în acest an o să fac asta, sper să îmi și iasă! (n.r. – râde)

Îmi doresc să aprofundez mai multe lucruri în 2026! Sunt pasionată de psihologie, de altfel, sunt și studentă pentru a doua oară la Facultatea de Psihologie. Îmi doresc multă sănătate pentru toată familia, dar și liniște și pace.

–De ce ar trebui cei de acasă să fie cu ochii pe momentul tău de la Revelionul de pe Antena 1?

-Este un moment special în sensul în care este o colaborare cu niște băieți exotici. Este foarte interesant, o să vedeți despre ce este vorba. Voi cânta o piesă cu un mesaj pozitiv, care cred că va atinge multă lume.

–Ai un mesaj pentru cei de acasă, cu ocazia finalului de an?

-Să fim mai blânzi, mai pozitivi, să ne iubim mai mult și să dea Dumnezeu să plouă cu fericire, așa cum se și numește piesa mea.

